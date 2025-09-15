Palermo-Bari, le quote dei bookmaker per la sfida del Barbera

Il Renzo Barbera si prepara a vivere una sfida di grande fascino: Palermo-Bari, in programma venerdì sera alle ore 21, valida per la 4ª giornata del campionato di Serie B. Una partita che promette emozioni e che attira anche l’attenzione dei bookmaker.

Secondo le principali agenzie di scommesse, i rosanero partono nettamente favoriti. Le quote oscillano infatti tra 1.66 e 1.72 per il successo della squadra di Inzaghi. Il pareggio si attesta tra 3.50 e 3.60, mentre il colpo esterno del Bari paga decisamente di più: le lavagne offrono quote comprese tra 4.80 e 5.25.

Ecco il dettaglio delle principali quote 1X2:

Bet365: 1 (1.70) – X (3.50) – 2 (5.25)

Snai: 1 (1.67) – X (3.50) – 2 (5.00)

Marathonbet: 1 (1.72) – X (3.60) – 2 (5.00)

LeoVegas: 1 (1.66) – X (3.60) – 2 (4.90)

AdmiralBet: 1 (1.68) – X (3.50) – 2 (4.80)

Lottomatica: 1 (1.70) – X (3.50) – 2 (5.10)

NetBet: 1 (1.71) – X (3.55) – 2 (4.90)

888Sport: 1 (1.66) – X (3.60) – 2 (4.90)

Betfair: 1 (1.70) – X (3.50) – 2 (5.00)

Un quadro che fotografa bene le aspettative della vigilia: il Palermo vuole confermare il proprio stato di forma e sfruttare il fattore Barbera, mentre il Bari cerca un’impresa esterna per rilanciarsi dopo un avvio difficile.