Mediaset e Dazn, accordo per la LaLiga: sei big match in chiaro. Orari e date

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025
Diego Simeone

Diego Simeone fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Dopo il successo con il Mondiale per Club, si rinnova la collaborazione tra Mediaset e Dazn. Le due emittenti hanno siglato un accordo di sublicenza per portare in co-esclusiva su Italia 1 e Canale 5 sei big match della LaLiga, con protagonisti i top club spagnoli e le stelle più attese del calcio mondiale.

La nuova intesa garantirà al pubblico italiano la visione gratuita di alcune delle sfide più prestigiose della stagione, con in campo campioni come Lamine Yamal, Mbappé, Bellingham, Julian Alvarez e tanti altri.

Ecco il calendario delle partite già confermate:

27 settembre 2025, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1)

25-26 ottobre 2025 – Real Madrid-Barcellona

10-11 gennaio 2026 – Barcellona-Atletico Madrid

21-22 marzo 2026 – Real Madrid-Atletico Madrid

4-5 aprile 2026 – Atletico Madrid-Barcellona

9-10 maggio 2026 – Barcellona-Real Madrid

Un pacchetto che porta in chiaro il meglio del calcio spagnolo e consolida la partnership tra Mediaset e Dazn, sempre più centrale nel panorama televisivo sportivo italiano.

Ultimissime

Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: Palermo Futsal travolto 7-0

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Palermo Futsal Club ko all’esordio: derby al Palermo Calcio a 5

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Empoli, Ignacchiti: «Contro lo Spezia avremmo potuto anche vincerla»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Palermo-Bari, le previsioni meteo: serata mite al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Monza, Izzo: «La Serie B è questa, bisogna subito reagire e calarsi in questa mentalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025