Archiviato il caso Bellomo Procura di Bari chiude il procedimento sulle scommesse

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

BARI – Dopo la decisione della Procura Federale della Figc dello scorso ottobre, anche la Procura di Bari ha archiviato in via definitiva il procedimento sulle scommesse relative all’espulsione di Nicola Bellomo in Ternana–Bari del 23 maggio 2024.

Il centrocampista barese, che in quella gara non era in campo ma fu allontanato per proteste dalla panchina, era finito al centro delle attenzioni dopo la circolazione sui social di foto con giocate riguardanti proprio la sua espulsione.

Le scommesse, tuttavia, erano risultate perdenti: il cartellino non fu infatti mostrato a un calciatore presente sul terreno di gioco, condizione necessaria per considerare valida la puntata.

La Procura di Bari aveva aperto un fascicolo come «modello 45», cioè senza indagati né ipotesi di reato. Dopo gli accertamenti, non sono emerse responsabilità né ipotesi di reato.

Bellomo, dal primo momento, aveva ribadito la propria totale estraneità alla vicenda.

