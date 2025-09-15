Roma, infortunio per Paulo Dybala: due settimane di stop per l’ex Palermo
Brutte notizie in casa Roma. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Paulo Dybala, ex attaccante del Palermo, hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra.
Il numero 21 giallorosso, schierato titolare da Gasperini nella sfida persa all’Olimpico contro il Torino, è stato costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo a causa del problema muscolare.
La diagnosi costringerà Dybala a due settimane di stop: l’argentino salterà il derby di domenica 21 settembre alle ore 12.30, la prima giornata di Europa League sul campo del Nizza, oltre al match casalingo di domenica 28 contro il Verona.
Uno stop pesante per la Roma, che perde uno dei suoi uomini chiave nel momento cruciale della stagione.