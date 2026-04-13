Palermo C5, super vittoria in vista dei playoff: i rosanero stendono 8-3 il Bonifato

Nella trentesima giornata, nonché ultimo turno del girone A di Serie C1, il Palermo Calcio a5 chiude la regular season con una vittoria corsara imponendosi, al Palazzetto dello Sport di Alcamo, con un netto 8-3 nei confronti del Don Bosco Bonifato.

A firmare il successo della compagine rosanero la rete di Giannola, le doppiette di Russo e Romano e la tripletta di Torcivia.

Il Palermo C5 (che ha chiuso il campionato in seconda posizione) adesso affronterà, nella semifinale playoff, il Palermo Futsal Eightyniners balzato al quinto posto in classifica dopo la vittoria contro il Pioppo e la battuta d’arresto del Bonifato contro i rosanero.

Primo Tempo:





Il Palermo Calcio a5 inizia subito col piede pigiato a martello sull’acceleratore sfruttando al meglio la superiorità numerica (espulso Restivo, gomitata su Romano) e trovando il vantaggio con Russo servito in maniera impeccabile da Torcivia.

La squadra rosanero continua a proiettarsi in avanti e, dopo appena tre minuti, trova il 2-0 firmato sempre da Russo (doppietta per lui) questa volta su assist di Giannola.

Il Palermo C5 sembra giocare letteralmente sul velluto: al festival del gol si unisce anche Torcivia che sigla il momentaneo 3-0.

Piccolo break del Bonifato che trova il 3-1 con Ricotta, conclusione da fuori area potente e precisa.

Il Palermo Calcio a5 allunga nuovamente grazie alla rete di Romano che firma il 4-1, quindi il 5-1 segnato da Torcivia direttamente da tiro libero.

Timida risposta del Bonifato che trova il 5-2 con Baucina prima dell’ennesima zampata vincente di Torcivia (tripletta per lui) che sigla il momentaneo 6-2 in favore dei rosanero.

Si andrà all’intervallo con la squadra guidata da coach Rizzo sopra di 4 reti.

Secondo Tempo:

La ripresa inizia con il Palermo Calcio a5 catapultato in avanti e determinato a portare a casa la vittoria.

La compagine rosanero troverà il 7-2 con Romano (doppietta per lui), gol che consente agli ospiti di rallentare un attimo il ritmo di gioco.

Prima del triplice fischio il Don Bosco Bonifato troverà un’altra volta la via della rete, 7-3 firmato da Butera.

A chiudere i conti ci penserà Giannola che sigla il definitivo 8-3 per il Palermo C5.

Il numero 11 rosanero chiude la regular season del girone A di Serie C1 con ben 41 reti.