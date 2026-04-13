Catanzaro, Aquilani carica i suoi: «Col Modena è una finale, i dettagli faranno la differenza»

Alla vigilia della sfida contro il Modena, Alberto Aquilani traccia la linea del suo Catanzaro, chiamato a un altro snodo decisivo in questo finale di stagione. Il tecnico giallorosso non usa giri di parole e definisce la gara per quello che rappresenta: una tappa fondamentale nella corsa agli obiettivi.

«Condivido che è una partita importante in un momento della stagione come questo, con due squadre così vicine, ma è una finale come lo sono tutte queste ultime partite che stiamo giocando», sottolinea Aquilani, evidenziando la necessità di affrontare il match con convinzione e mentalità. «È una gara da affrontare con fiducia in noi stessi, quella che ci ha portato fin qui, e con il desiderio di aggiungere sempre qualcosa in più».





Lo sguardo è rivolto anche alla classifica, con il quinto posto che rappresenterebbe un traguardo significativo per il percorso dei calabresi. «Arrivare quinti sarebbe importante, e rappresenterebbe sicuramente un premio al lavoro fatto e alla crescita che questi ragazzi hanno avuto dall’inizio fino a oggi. Significherebbe aumentare le ambizioni e la voglia di migliorarsi».

Sul Modena, Aquilani non ha dubbi: servirà una prestazione attenta e precisa. «È una squadra che concede pochissimo, molto strutturata, e a gennaio ha fatto un mercato di altissimo livello. Sarà una partita che si deciderà sui dettagli, e noi dovremo essere maniacali sotto questo aspetto, perché in gare di questo valore i dettagli fanno la differenza».

Il tecnico si sofferma poi sul momento vissuto dal Catanzaro, tra episodi sfortunati e segnali comunque positivi. «Credo che in questo periodo siamo un po’ sfortunati, probabilmente qualcosina ci manca, ma mi concentro su quello che possiamo fare meglio. Dobbiamo lavorare per evitare di portare certe situazioni a decisioni estreme e continuare a migliorare».

Il riferimento va anche alla recente gara di Avellino, decisa da un episodio raro. «Abbiamo fatto una buonissima partita. Se il portiere avversario non fa gol all’ultimo secondo, cosa piuttosto rara, probabilmente l’avremmo vinta».

Nonostante le assenze, Aquilani si dice soddisfatto della risposta del gruppo. «Siamo ormai abituati a dover sopperire a qualche assenza di giocatori importanti. Anche ad Avellino ho avuto conferma che questo è un gruppo molto buono, che mi consente di scegliere giocatori capaci di fare una grande partita».

Spazio infine ai nuovi innesti, che iniziano a dare il loro contributo. «Sono contento. Sono ragazzi arrivati a gennaio, per i quali serviva un po’ di tempo per inserirsi in un contesto diverso. Jack ha fatto una buonissima partita, conoscevo le sue qualità tecniche ed era il momento giusto per inserirlo: ha risposto molto bene. Sono contento anche per il debutto di Esteves. Sono giocatori che ci possono dare una mano».