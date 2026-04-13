Palermo, ripresa a Torretta: Inzaghi prepara il Cesena tra lavoro aerobico e partitelle
PALERMO – È ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo in vista della sfida casalinga contro il Cesena. A comunicarlo è la società rosanero attraverso una nota ufficiale.
Il gruppo guidato da Inzaghi ha iniziato la seduta con una fase di riscaldamento, per poi proseguire con una partita disputata in una porzione ridotta del campo.
Come riferisce il club rosanero, i calciatori scesi in campo nell’ultima gara contro il Frosinone hanno svolto un lavoro aerobico, mentre il resto della squadra ha alternato partite 5 contro 5 a esercitazioni aerobiche.
Prosegue dunque il lavoro del Palermo in vista di una gara fondamentale nel finale di stagione, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni al confronto con il Cesena.