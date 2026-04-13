Frosinone, Stirpe: «Meravigliato della nostra stagione»

A margine dell’evento “A tutto campo con Jago”, tenutosi all’interno del “Benito Stirpe”, ha rilasciato alcune dichiarazioni il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, non nascondendo il suo stupore nel vedere la sua squadra lottare per la Serie A a quattro giornate dal termine.

«Siamo soddisfatti perché sicuramente non ci aspettavamo un risultato di questo genere a quattro giornate dalla fine – ha spiegato Stirpe -. Ma, detto questo, diciamo che la direzione è quella giusta, poi vedremo quello che saremo capaci di saper raccogliere»





Il presidente dei ciociari ha poi aggiunto: «Penso che noi abbiamo già impresso una direzione importante a quello che secondo me dovrebbe fare il movimento del calcio per poter risalire un po’ la china rispetto a tutti i risultati negativi che ci sono stati, soprattutto negli ultimi periodi»

Infine, spazio ad un confronto con la scorsa stagione: «Secondo me c’è stato un mix tra le cose che avevamo e le cose che abbiamo preso che ha saputo funzionare bene, almeno i numeri in questo momento dimostrano questo. Ero molto meravigliato lo scorso anno di trovarmi in quella pessima posizione, lo sono altrettanto quest’anno di trovarmi anche in questa condizione a quattro giornate dalla fine»