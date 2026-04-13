Serie C girone C: Crotone avanti 1-0 sul Catania, pari tra Picerno e Cosenza dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match del lunedi sera del girone C di Serie C. Va al riposo in vantaggio 1-0 la Cavese, impegnata in casa del Benevento già matematicamente certo della promozione in Serie B: decide al momento l’incontro la rete all’11’ di Orlando. Parità tra Picerno e Cosenza, con un gol per parte: sblocca il risultato la formazione ospite al 9′ con Florenzi, rispondono al 22′ i padroni di casa con Del Fabro. Avanti invece 1-0 il Crotone sul Catania grazie al gol nel finale di primo tempo siglato da Gallo. Di seguito i risultati parziali:
Benevento-Cavese 0-1
Crotone-Catania 1-0
Picerno-Cosenza 1-1