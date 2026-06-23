Pedullà: “Romano tra Serie A e Palermo, i rosanero valutano l’investimento sul cartellino”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il futuro di Alessandro Romano resta uno dei temi più interessanti del mercato dei giovani talenti italiani. Il centrocampista classe 2006, di proprietà della Roma e reduce dall’esperienza in prestito allo Spezia, sarebbe infatti finito nel mirino di diversi club.

Come riferisce Pedullà, il Cagliari ha già avviato contatti con la Roma per il giocatore. La priorità dello stesso Romano sarebbe quella di proseguire il proprio percorso in Serie A, categoria nella quale spera di trovare continuità e nuove opportunità di crescita.





Nello scenario delineato da Pedullà, però, attenzione anche al Palermo. Il club rosanero potrebbe infatti inserirsi nella corsa al centrocampista con una strategia diversa rispetto alle concorrenti, puntando direttamente all’acquisto del cartellino anziché a un semplice prestito.

Il giornalista sottolinea come la situazione sia ancora aperta e tutta da definire. Il Cagliari segue il profilo da tempo e aveva manifestato interesse già durante la scorsa finestra invernale, prima del trasferimento del calciatore allo Spezia.

Con la maglia ligure, Romano ha collezionato 19 presenze in Serie B, accumulando esperienza tra i professionisti e confermando le qualità che ne fanno uno dei prospetti più seguiti della sua generazione.

Per il Palermo, l’eventuale investimento sul cartellino rappresenterebbe una scelta importante in ottica futura, coerente con la politica di valorizzazione dei giovani talenti. Al momento non risultano trattative avanzate, ma l’indiscrezione lanciata da Pedullà conferma come il nome di Alessandro Romano sia entrato nei radar del club rosanero.