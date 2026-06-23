Tuttosport: “Palermo, Joronen verso il rinnovo: accordo trovato, manca solo l’annuncio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (141) joronen

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo e tra le società più attive c’è il Palermo, che si prepara a blindare uno dei protagonisti dell’ultima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rosanero ha infatti raggiunto l’intesa con Jesse Joronen per il rinnovo del contratto.

Come evidenzia Tuttosport, il portiere finlandese, 33 anni, è in scadenza ma le parti hanno trovato un accordo per prolungare il rapporto. L’intesa prevede un rinnovo annuale con opzione per una stagione successiva. Restano da completare soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale.


Sul fronte mercato, Tuttosport sottolinea come il Palermo continui a monitorare anche altri profili per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Tra questi figura l’esterno offensivo Stefano Di Mario, classe 2005 reduce da una stagione positiva con la Virtus Entella. Sul giovane talento, però, la concorrenza è forte e coinvolge anche il Pisa.

Sempre secondo Tuttosport, il Pisa rappresenta una delle società più dinamiche del momento. Dopo l’ufficializzazione di Paolo Bianco come nuovo allenatore, il club nerazzurro ha messo nel mirino il centrocampista Giuseppe Leone, in uscita dalla Juve Stabia, e segue anche il difensore polacco Igor Drapinski e il giovane terzino dell’Inter Matteo Cocchi.

Tra le altre operazioni riportate da Tuttosport, la Juve Stabia è vicina all’ingaggio di Pietro De Giorgio per la panchina, mentre il Südtirol lavora con il Venezia per il portiere Alessandro Plizzari. L’Avellino continua a seguire il talento del Cesena Davide Zamagni, mentre il Modena deve guardarsi dalla concorrenza di Catanzaro e Cesena per Simone Bonetti della Reggiana.

In casa Palermo, però, l’attenzione resta concentrata su Joronen. Come riferisce Tuttosport, l’accordo è ormai definito e il rinnovo del portiere rappresenta uno dei primi tasselli della costruzione della squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato con ambizioni da protagonista.

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