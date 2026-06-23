Il Messaggero: “Roma, Romano può partire: Palermo e Bologna sulle tracce del talento giallorosso”

La Roma accelera sul fronte cessioni. Come racconta Stefano Carina sulle pagine de Il Messaggero, a Trigoria la parola d’ordine è una sola: fare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare gli impegni previsti dal Settlement Agreement con la UEFA. La priorità del club giallorosso è infatti quella di chiudere i conti senza rinviare ulteriormente gli obiettivi finanziari al 2027.

Nel vertice andato in scena nelle ultime ore tra il direttore sportivo D’Amico e Gian Piero Gasperini, il tema principale è stato proprio quello delle uscite. Secondo Il Messaggero, l’obiettivo è limitare al minimo i sacrifici tra i big della rosa, cercando di generare plusvalenze attraverso altri profili.





Tra questi c’è Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 reduce dalla positiva esperienza allo Spezia. Come sottolinea Stefano Carina su Il Messaggero, il giovane talento giallorosso viene valutato tra i 6 e i 7 milioni di euro dalla Roma e nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione di diverse società.

In particolare, Palermo e Bologna vengono indicati da Il Messaggero come i club maggiormente interessati al giocatore. Il Palermo, già segnalato nelle scorse ore anche da Alfredo Pedullà, potrebbe valutare un investimento diretto sul cartellino del centrocampista, considerato uno dei prospetti più interessanti usciti dal settore giovanile romanista.

L’eventuale operazione consentirebbe alla Roma di realizzare una plusvalenza importante in vista della scadenza del 30 giugno, mentre il Palermo aggiungerebbe alla rosa un giovane di prospettiva che ha già maturato esperienza tra i professionisti.

Nel frattempo, secondo Il Messaggero, restano aperti anche altri dossier in uscita. Il nome più caldo continua a essere quello di Koné, seguito dall’Atletico Madrid, mentre si cercano soluzioni per Angeliño, Ziolkowski e Dovbyk.

Per quanto riguarda Romano, però, i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi. Palermo e Bologna osservano con attenzione gli sviluppi, mentre la Roma attende offerte concrete per uno dei suoi talenti più promettenti.