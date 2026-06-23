Benevento: è fatta per Antonis Siatounis

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Siatounis

Il Benevento piazza un nuovo colpo per il centrocampo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso ha chiuso l’operazione per Antonis Siatounis, centrocampista in scadenza di contratto con il Potenza.

Le parti hanno raggiunto un accordo che dovrebbe portare alla firma di un contratto biennale. Siatounis, classe 2001, è pronto dunque a iniziare una nuova avventura in Campania, andando a rinforzare la mediana della squadra in vista della prossima stagione.


Dopo l’esperienza maturata con la maglia del Potenza, il centrocampista greco è pronto a compiere un nuovo passo nel suo percorso professionale, con il Benevento che punta su di lui per aggiungere qualità e dinamismo al reparto.

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