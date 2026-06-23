Avellino scatenato: doppio colpo dalla Juventus, definiti gli arrivi di Pecorino e Faticanti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
faticanti

L’Avellino continua a essere protagonista sul mercato e si conferma tra le società più attive di questa prima fase estiva. La dirigenza biancoverde sta lavorando intensamente per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e avrebbe definito due importanti operazioni con la Juventus.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i campani hanno raggiunto un’intesa per l’arrivo di due giovani profili provenienti dal club bianconero. In attacco è pronto a vestire la maglia dell’Avellino Emanuele Pecorino, reduce dall’esperienza al Südtirol e già conoscitore della categoria. L’attaccante dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo.


Per il centrocampo, invece, è in arrivo Giacomo Faticanti, talento cresciuto nel settore giovanile della Roma e protagonista nell’ultima stagione con la Juventus Next Gen. Il suo trasferimento dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito. Due operazioni che confermano le ambizioni dell’Avellino, deciso a costruire una squadra competitiva per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.

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