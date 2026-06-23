Modena e Pisa su Leone: il centrocampista lascerà la Juve Stabia a parametro zero

Il futuro di Giuseppe Leone sembra sempre più lontano dalla Juve Stabia. Il centrocampista è infatti in procinto di lasciare il club campano a parametro zero, dopo la mancata intesa per il rinnovo del contratto.

Sul classe 2001 si è acceso l’interesse di diverse società di Serie B, ma nelle ultime ore sarebbero soprattutto Modena e Pisa a contendersi il giocatore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, entrambi i club stanno monitorando attentamente la situazione e valutano l’opportunità di affondare il colpo nelle prossime settimane.





Leone, protagonista di stagioni importanti con la maglia delle Vespe, rappresenta un’occasione particolarmente interessante sul mercato degli svincolati. La Juve Stabia, senza un accordo per il prolungamento, non potrà trattenere il giocatore, mentre Modena e Pisa restano alla finestra in attesa di sviluppi.

La corsa al centrocampista è aperta e nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità decisive sul suo futuro.