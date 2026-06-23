Il Mattino: “Derby di mercato tra Avellino e Benevento: nel mirino c’è Desplanches”

Avellino e Benevento potrebbero presto incrociare le proprie strade sul mercato. I due club campani, infatti, avrebbero messo nel mirino Sebastiano Desplanches, giovane portiere di proprietà del Palermo reduce dall’esperienza in prestito al Pescara.

Terminata la stagione, l’estremo difensore farà rientro in Sicilia, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Serie B. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sia Avellino che Benevento stanno seguendo con attenzione la situazione e valutano l’opportunità di affondare il colpo nelle prossime settimane.





Al momento il Benevento sembrerebbe essere in leggero vantaggio nella corsa al portiere, ma l’Avellino resta alla finestra e potrebbe inserirsi con decisione. La sfida di mercato tra le due rivali campane è appena iniziata e sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.