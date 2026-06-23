Palermo, il programma completo delle amichevoli in Trentino-Alto Adige: info biglietti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
inzaghi

Attraverso i propri canali social, il Palermo ha reso noto il programma ufficiale delle amichevoli che accompagneranno il ritiro estivo della squadra rosanero. La formazione siciliana sarà impegnata in Trentino-Alto Adige dal 10 al 30 luglio 2026, periodo durante il quale disputerà cinque test match per preparare al meglio la nuova stagione.

Le gare si svolgeranno tra Santa Cristina Valgardena e Naz-Sciaves, con avversarie provenienti da Italia, Germania, Svizzera e Grecia.


Il programma completo delle amichevoli del Palermo

  • Mercoledì 15 luglio, ore 17:30
    • Palermo – FC Gherdëina (Italia)
    • Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ)
  • Sabato 18 luglio, ore 16:00
    • Palermo – FC Ingolstadt 04 (Germania)
    • Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ)
  • Mercoledì 22 luglio, ore 17:00
    • Palermo – FC Paradiso (Svizzera)
    • Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ)
  • Sabato 25 luglio, ore 16:00
    • Palermo – FC Norimberga (Germania)
    • Sportzone Laugen, Naz-Sciaves (BZ)
  • Mercoledì 29 luglio, ore 17:00
    • Palermo – FC Iraklis 1908 (Grecia)
    • Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ)

Cinque appuntamenti che permetteranno allo staff tecnico di valutare la condizione della squadra e l’inserimento dei nuovi acquisti in vista dell’inizio della stagione ufficiale. I tifosi rosanero potranno così seguire da vicino il percorso di preparazione del Palermo durante il ritiro estivo in Trentino-Alto Adige.

Il Palermo, inoltre, ha reso noto che il biglietto intero per ciascuna partita in programma a Santa Cristina in Valgardena si potrà acquistare esclusivamente presso la biglietteria dell’impianto sportivo al prezzo di 10 €. L’accesso dei minori di 14 anni sarà invece a titolo gratuito.

Le modalità di ingresso per gara che si disputerà a Naz-Sciaves saranno comunicate successivamente. La vendita dei tagliandi delle cinque amichevoli sarà gestita direttamente dagli organizzatori locali.

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