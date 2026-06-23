Aebischer lascia il Pisa: anche il Genoa si inserisce nella corsa al centrocampista

Il futuro di Michel Aebischer sembra essere sempre più lontano da Pisa. Il centrocampista svizzero, infatti, è destinato a lasciare il club nerazzurro nel corso dell’attuale sessione di mercato, con diverse società che hanno già manifestato il proprio interesse.

Secondo quanto riportato da Repubblica, anche il Genoa avrebbe deciso di accelerare per il classe 1997, inserendosi nella corsa al giocatore e aumentando la concorrenza attorno al suo nome. Una situazione che potrebbe trasformarsi in una vera e propria asta di mercato, a vantaggio del Pisa.





La società toscana, reduce dalla retrocessione in Serie B, avrebbe fissato il prezzo del cartellino a circa 5 milioni di euro. Una cifra importante, ma che non sembra aver scoraggiato i club interessati al centrocampista svizzero.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la destinazione di Aebischer, con il Genoa pronto a dare battaglia per assicurarsi uno dei profili più richiesti di questa fase iniziale del mercato estivo.