Lecce, incidente nel cantiere del Via del Mare: operaio ferito, sequestrata l’impalcatura

Momenti di paura nel pomeriggio di lunedì 22 giugno nel cantiere allestito presso lo stadio Via del Mare di Lecce, dove sono in corso i lavori di copertura e restyling dell’impianto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Come riportato da Il Quotidiano di Puglia, un operaio di 72 anni, originario di Barletta, è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 17:30.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa da una fune d’acciaio del peso di oltre 20 chilogrammi, precipitata da una piattaforma per cause ancora in fase di accertamento. Determinante si è rivelato il casco di protezione indossato dal lavoratore, trovato danneggiato sul luogo dell’incidente e ritenuto fondamentale per evitargli conseguenze ancora più gravi.





L’operaio, dipendente della ditta AGR di Barletta, è stato soccorso dai colleghi e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Gli accertamenti medici hanno evidenziato una frattura della teca cranica, una lieve emorragia interna e una lesione cervicale che non richiederà intervento chirurgico. Nonostante il trauma, il lavoratore è rimasto sempre cosciente e nella mattinata di martedì 23 giugno è stato dimesso con una prognosi di 35 giorni.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal della Asl di Lecce e gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Lecce, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere. Nelle ore successive all’incidente è stato disposto il sequestro dell’impalcatura coinvolta, mentre proseguono gli accertamenti investigativi.