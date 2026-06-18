Tuttosport: “Stipendi ridotti in caso di Serie C”

La Lega Serie B e l’Associazione Italiana Calciatori hanno raggiunto una nuova intesa che aggiorna l’accordo collettivo in vigore dal 2014. Come riportato da Tuttosport, il nuovo protocollo introduce diverse novità sia sul piano economico sia su quello delle tutele per i calciatori.

Secondo Tuttosport, uno dei punti principali riguarda il trattamento economico dei giocatori. In caso di retrocessione sarà prevista una riduzione degli emolumenti pari al 25%, mentre in caso di promozione in Serie A scatterà il conseguente adeguamento al rialzo degli stipendi, in linea con quanto già previsto nel massimo campionato.





L’accordo tra Lega B e AIC, evidenzia ancora Tuttosport, introduce anche una razionalizzazione delle tutele sanitarie e assicurative. L’obiettivo è garantire un elevato livello di assistenza medica ai tesserati, mantenendo al tempo stesso un maggiore controllo dei costi per le società.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata ai percorsi di formazione e crescita professionale dei calciatori, tema considerato sempre più centrale nel calcio moderno. Come sottolinea Tuttosport, il nuovo accordo punta infatti a favorire lo sviluppo personale e professionale degli atleti anche al di fuori dell’attività agonistica.

L’intesa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di aggiornamento delle norme che regolano i rapporti tra club e calciatori nel campionato cadetto, adeguandole alle esigenze attuali del movimento.