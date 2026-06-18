Tuttosport: “Palermo, sprint per Compagnon. Asta per Di Nardo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Palermo accelera sul mercato e mette nel mirino Mattia Compagnon. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rosanero ha avviato contatti concreti e ben avanzati con il Venezia per l’esterno offensivo classe 2001, individuato come uno dei profili più interessanti per rinforzare le corsie offensive a disposizione di Filippo Inzaghi.

Come evidenzia Tuttosport, Compagnon nasce calcisticamente come attaccante, cresce nel settore giovanile dell’Udinese e si mette in mostra anche con la Juventus Next Gen prima di arretrare progressivamente il proprio raggio d’azione. Oggi viene impiegato prevalentemente da esterno destro, pur mantenendo caratteristiche molto offensive.





Nell’ultima stagione con il Venezia ha collezionato 20 presenze, 2 reti e un assist, trovando però poco spazio da titolare. Secondo Tuttosport, nel sistema di gioco con il 3-5-2 rappresenta una sorta di seconda punta mascherata, qualità che lo rende particolarmente appetibile per il progetto tecnico rosanero.

Cesena vicino a Pagliuca

Sul fronte allenatori, Tuttosport riferisce che il Cesena è ormai a un passo da Guido Pagliuca. L’ex tecnico della Juve Stabia, reduce dall’esperienza poco fortunata all’Empoli, è pronto a ripartire dalla Romagna dopo aver portato i campani ai migliori risultati della loro storia recente.

Pisa-Akinsanmiro, atteso il contro-riscatto dell’Inter

Secondo Tuttosport, il Pisa ha esercitato il diritto di riscatto per Ebenezer Akinsanmiro, ma l’Inter dovrebbe attivare il contro-riscatto già nelle prossime ore per mantenere il controllo sul centrocampista nigeriano.

Avellino, Faticanti e Ilie nel mirino

Molto attivo anche l’Avellino. Come riportato da Tuttosport, gli irpini seguono con attenzione il fantasista romeno Rares Ilie, rientrato al Nizza dopo le esperienze italiane.

Parallelamente resta molto concreta la pista che porta a Giacomo Faticanti, centrocampista cresciuto nella Roma e reduce dall’esperienza con la Juventus Next Gen.

Nel mirino dei biancoverdi figura anche Alessandro Pietrelli, esterno offensivo tornato alla Juventus Next Gen dopo il prestito al Venezia.

Lovisa ufficiale al Südtirol

Nel frattempo Matteo Lovisa ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura al Südtirol. Come sottolinea Tuttosport, il dirigente si è legato al club altoatesino fino al 2029 dopo gli ottimi risultati ottenuti alla Juve Stabia.

Mantova su Di Maggio

Tra le trattative seguite da Tuttosport c’è anche quella che potrebbe portare Luca Di Maggio al Mantova. Il centrocampista di proprietà dell’Inter è reduce da una stagione positiva al Padova, chiusa con 29 presenze, 3 gol e un assist.

Vicenza e Padova si sfidano per Cappelletti

Vicenza e Padova sono invece in corsa per Mattia Cappelletti, terzino destro classe 2007 che nell’ultima stagione ha militato in Serie D con il Milan Futuro.

Di Nardo, il bomber più richiesto della Serie B

Secondo Tuttosport, uno dei nomi più caldi di queste prime settimane di mercato è quello di Antonio Di Nardo.

L’attaccante napoletano ha chiuso l’ultima stagione con 14 gol e 4 assist e rappresenta uno dei profili più richiesti dell’intero panorama cadetto.

Sulle sue tracce ci sono Sampdoria, Avellino, Benevento, Padova e Vicenza. Come evidenzia Tuttosport, Di Nardo non è soltanto un finalizzatore d’area ma un centravanti moderno, capace di partecipare alla manovra e di incidere in molteplici situazioni offensive.

Sampdoria, ancora riflessioni sulla panchina

La Sampdoria continua invece a prendersi tempo sulla scelta del nuovo allenatore.

Secondo Tuttosport, il club blucerchiato non considera imminente la decisione finale e preferisce valutare con attenzione una scelta ritenuta fondamentale per il futuro del progetto tecnico.

Jesper Fredberg è tornato ad avere un ruolo centrale nelle strategie societarie dopo l’addio di Andrea Mancini e sta coordinando personalmente i colloqui.

I principali candidati restano Davide Possanzini e Fabio Pecchia, entrambi ex giocatori blucerchiati e con una significativa esperienza nel campionato di Serie B.

Nel caso di Pecchia, sottolinea Tuttosport, bisognerà attendere la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Parma fino al 2027. Una situazione che potrebbe favorire Possanzini, attualmente libero dopo la conclusione della sua esperienza al Mantova.

Resta sullo sfondo anche il nome dell’inglese Ryan Mason, profilo particolarmente gradito al manager Nathan Walker.