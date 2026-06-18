Il Mattino: “Avellino, spunta Desplanches per la porta. Si valuta l’acquisto a titolo definitivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo catanzaro 1-2 (65) desplanches

L’Avellino continua a lavorare per definire il futuro della propria porta, uno dei temi più delicati del mercato biancoverde. Come racconta Il Mattino, il direttore sportivo Mario Aiello sta valutando diverse soluzioni in attesa di capire gli sviluppi delle situazioni legate a Giovanni Daffara e Tommaso Martinelli.

Secondo Il Mattino, molto dipenderà dalle decisioni di Juventus e Fiorentina. I bianconeri dovranno infatti decidere se esercitare il controriscatto per Daffara entro il 20 giugno, mentre i viola dovranno sciogliere le riserve sul futuro di Martinelli.


Iannarilli e Sassi, certezze da cui ripartire

Come evidenzia Il Mattino, l’Avellino non ha intenzione di forzare i tempi, anche perché può già contare su due portieri affidabili come Antony Iannarilli e Jacopo Sassi.

Iannarilli è legato al club fino al 2027, mentre Sassi ha un contratto ancora più lungo. Entrambi rappresentano una base solida dalla quale costruire il reparto per la prossima stagione.

Spunta il baby Vinti

Tra i profili seguiti da Mario Aiello c’è anche Leonardo Vinti, classe 2008 del Perugia e considerato uno dei migliori prospetti italiani nel ruolo.

Secondo Il Mattino, il giovane portiere potrebbe rientrare in un’operazione più ampia tra Avellino e Perugia, club interessato a diversi giocatori biancoverdi come Manzi, Panico e De Cristofaro.

L’idea sarebbe quella di inserirlo inizialmente tra Primavera e prima squadra per accompagnarne gradualmente la crescita.

Martinelli resta in cima alla lista

Il nome prioritario per la porta dell’Avellino continua però a essere quello di Tommaso Martinelli.

Come riferisce Il Mattino, Aiello avrebbe ottenuto da tempo una sorta di opzione verbale dalla Fiorentina, ma la situazione è complicata dalla promessa che il giocatore e il suo entourage avrebbero fatto alla Sampdoria, club dove Martinelli ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione.

L’Avellino, però, non intende aspettare troppo a lungo e pretende una risposta definitiva nel giro di pochi giorni.

Pigliacelli osservato speciale

Parallelamente, racconta Il Mattino, il club irpino ha effettuato un sondaggio per Mirko Pigliacelli, in scadenza con il Catanzaro.

Il futuro dell’esperto portiere dipenderà dalle decisioni della società calabrese sul rinnovo del contratto. Qualora il prolungamento non arrivasse, Pigliacelli potrebbe prendere in considerazione la proposta dell’Avellino.

Un eventuale arrivo del portiere ex Palermo potrebbe modificare completamente gli equilibri del reparto e portare all’uscita di uno tra Iannarilli e Sassi.

Desplanches e Calligaris tra le alternative

Nella lista stilata da Mario Aiello figurano anche altri due profili di prospettiva.

Il primo è Sebastiano Desplanches, portiere di proprietà del Palermo e reduce da oltre cinquanta presenze complessive tra Serie B e altre esperienze professionistiche.

Come sottolinea Il Mattino, il classe 2003 non rientra più nella categoria degli under, ma l’Avellino potrebbe addirittura valutare l’acquisto del cartellino a titolo definitivo.

Desplanches, vincitore del “Guanto d’Oro” al Mondiale Under 20 del 2023, rientra a Palermo dopo l’infortunio al quadricipite che gli ha fatto saltare il finale della scorsa stagione e potrebbe nuovamente lasciare la Sicilia.

L’altra opzione porta ad Alessandro Calligaris, portiere classe 2005 dell’Inter Under 23.

Secondo Il Mattino, il giovane friulano ha completamente recuperato dall’intervento al gomito destro e attende una nuova opportunità per rilanciarsi.

Se dovessero sfumare le piste che conducono a Martinelli, Pigliacelli e Desplanches, il nome di Calligaris potrebbe tornare fortemente d’attualità per la società biancoverde.

Avellino, decisione attesa nei prossimi giorni

Come evidenzia Il Mattino, la scelta definitiva dipenderà dall’evoluzione di più trattative contemporaneamente. L’Avellino vuole evitare errori e costruire un reparto competitivo, mantenendo comunque Antony Iannarilli al centro del progetto almeno fino a eventuali sviluppi diversi del mercato.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Tuttosport: “Stipendi ridotti in caso di Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Tuttosport: “Palermo, sprint per Compagnon. Asta per Di Nardo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
resizer

La Sicilia: “Nuovo Barbera, non solo parcheggi e terzo anello: la CTS chiede nuove integrazioni sul progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot 2026-06-18 073704

La Sicilia: “Terzo anello, ci risiamo. Per il nuovo Barbera ci vuole la sanatoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
inzaghi mirri gardini osti (10)

Giornale di Sicilia: “Palermo 125, la storia rosanero in mostra alla Biblioteca Bombace tra cimeli e documenti inediti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (121) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il gioco delle coppie di Inzaghi: servono ancora dieci tasselli per completare la rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (1) rui modesto

Giornale di Sicilia: “Palermo, nodo secondo portiere. Rui Modesto può tornare in rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Marin_AS1_2500-768x511

Giornale di Sicilia: “Palermo, Compagnon nuova idea per le corsie. Estevez e Marin restano in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Nel mirino anche Marras e Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
a0baaafe00

Corriere dello Sport: “Como-Nico Paz, avanti insieme. Frosinone, gli americani pronti a entrare nel club”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
palermo brescia (128) insigne

Corriere dello Sport: “Pescara due Insigne per Buscè. Tutte le trattative del giorno in Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
5acb347a0c

Corriere dello Sport: “Modena su Azzi e Caso. Cesena-Pagliuca, ore decisive”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026

Ultimissime

palermo catanzaro 1-2 (65) desplanches

Il Mattino: “Avellino, spunta Desplanches per la porta. Si valuta l’acquisto a titolo definitivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Tuttosport: “Stipendi ridotti in caso di Serie C”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Tuttosport: “Palermo, sprint per Compagnon. Asta per Di Nardo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
resizer

La Sicilia: “Nuovo Barbera, non solo parcheggi e terzo anello: la CTS chiede nuove integrazioni sul progetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026
Screenshot 2026-06-18 073704

La Sicilia: “Terzo anello, ci risiamo. Per il nuovo Barbera ci vuole la sanatoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 18, 2026