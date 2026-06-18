Il Mattino: “Avellino, spunta Desplanches per la porta. Si valuta l’acquisto a titolo definitivo”

L’Avellino continua a lavorare per definire il futuro della propria porta, uno dei temi più delicati del mercato biancoverde. Come racconta Il Mattino, il direttore sportivo Mario Aiello sta valutando diverse soluzioni in attesa di capire gli sviluppi delle situazioni legate a Giovanni Daffara e Tommaso Martinelli.

Secondo Il Mattino, molto dipenderà dalle decisioni di Juventus e Fiorentina. I bianconeri dovranno infatti decidere se esercitare il controriscatto per Daffara entro il 20 giugno, mentre i viola dovranno sciogliere le riserve sul futuro di Martinelli.





Iannarilli e Sassi, certezze da cui ripartire

Come evidenzia Il Mattino, l’Avellino non ha intenzione di forzare i tempi, anche perché può già contare su due portieri affidabili come Antony Iannarilli e Jacopo Sassi.

Iannarilli è legato al club fino al 2027, mentre Sassi ha un contratto ancora più lungo. Entrambi rappresentano una base solida dalla quale costruire il reparto per la prossima stagione.

Spunta il baby Vinti

Tra i profili seguiti da Mario Aiello c’è anche Leonardo Vinti, classe 2008 del Perugia e considerato uno dei migliori prospetti italiani nel ruolo.

Secondo Il Mattino, il giovane portiere potrebbe rientrare in un’operazione più ampia tra Avellino e Perugia, club interessato a diversi giocatori biancoverdi come Manzi, Panico e De Cristofaro.

L’idea sarebbe quella di inserirlo inizialmente tra Primavera e prima squadra per accompagnarne gradualmente la crescita.

Martinelli resta in cima alla lista

Il nome prioritario per la porta dell’Avellino continua però a essere quello di Tommaso Martinelli.

Come riferisce Il Mattino, Aiello avrebbe ottenuto da tempo una sorta di opzione verbale dalla Fiorentina, ma la situazione è complicata dalla promessa che il giocatore e il suo entourage avrebbero fatto alla Sampdoria, club dove Martinelli ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione.

L’Avellino, però, non intende aspettare troppo a lungo e pretende una risposta definitiva nel giro di pochi giorni.

Pigliacelli osservato speciale

Parallelamente, racconta Il Mattino, il club irpino ha effettuato un sondaggio per Mirko Pigliacelli, in scadenza con il Catanzaro.

Il futuro dell’esperto portiere dipenderà dalle decisioni della società calabrese sul rinnovo del contratto. Qualora il prolungamento non arrivasse, Pigliacelli potrebbe prendere in considerazione la proposta dell’Avellino.

Un eventuale arrivo del portiere ex Palermo potrebbe modificare completamente gli equilibri del reparto e portare all’uscita di uno tra Iannarilli e Sassi.

Desplanches e Calligaris tra le alternative

Nella lista stilata da Mario Aiello figurano anche altri due profili di prospettiva.

Il primo è Sebastiano Desplanches, portiere di proprietà del Palermo e reduce da oltre cinquanta presenze complessive tra Serie B e altre esperienze professionistiche.

Come sottolinea Il Mattino, il classe 2003 non rientra più nella categoria degli under, ma l’Avellino potrebbe addirittura valutare l’acquisto del cartellino a titolo definitivo.

Desplanches, vincitore del “Guanto d’Oro” al Mondiale Under 20 del 2023, rientra a Palermo dopo l’infortunio al quadricipite che gli ha fatto saltare il finale della scorsa stagione e potrebbe nuovamente lasciare la Sicilia.

L’altra opzione porta ad Alessandro Calligaris, portiere classe 2005 dell’Inter Under 23.

Secondo Il Mattino, il giovane friulano ha completamente recuperato dall’intervento al gomito destro e attende una nuova opportunità per rilanciarsi.

Se dovessero sfumare le piste che conducono a Martinelli, Pigliacelli e Desplanches, il nome di Calligaris potrebbe tornare fortemente d’attualità per la società biancoverde.

Avellino, decisione attesa nei prossimi giorni

Come evidenzia Il Mattino, la scelta definitiva dipenderà dall’evoluzione di più trattative contemporaneamente. L’Avellino vuole evitare errori e costruire un reparto competitivo, mantenendo comunque Antony Iannarilli al centro del progetto almeno fino a eventuali sviluppi diversi del mercato.