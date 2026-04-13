Serie C girone A: Renate avanti sulla Pro Vercelli, pari tra Dolomiti Bellunesi e Pro Patria dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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Si concludono i primi tempi dei match del lunedi sera del girone A di Serie C, valevoli per la 36a giornata di campionato.

Vanno al riposo in parità Pro Patria e Dolomiti Bellunesi. Sblocca l’incontro la formazione ospite con la rete al 18′ con Giudici, nel finale di tempo riporta il risultato in equilibrio il rigore trasformato da Clemenza


Vantaggio anche per la Renate nel match casalingo contro la Pro Vercelli, grazie al gol al 15′ di Karlsson, che manda le due squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

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