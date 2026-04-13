Serie A: all’intervallo Fiorentina avanti 1-0 sulla Lazio
Va al riposo in vantaggio per 1-0 la Fiorentina, impegnata nel match casalingo contro la Lazio, valevole per la 32a giornata del campionato di Serie A 2025-26.
Dopo un inizio di gara di studio tra le due compagini, a sbloccare il risultato al 28′ sono i viola: Harrison dalla destra mette un pallone morbido in area, Gosens schiaccia di testa e trova l’angolino alla sinistra di Motta.
Al 44′ i biancocelesti cercano la via del pari con una conclusione da fuori area di Zaccagni: De Gea intuisce e para facilmente. Una prima frazione di gioco non entusiasmante, con errori da entrambe le parti. L’incontro si deciderà nella ripresa.