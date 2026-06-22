Il Messaggero: “Palermo e Bologna su Romano: la Roma chiede 8 milioni”

La Roma continua a lavorare per raggiungere l’obiettivo delle plusvalenze necessarie a sistemare i conti entro la fine del mese. Come evidenzia Il Messaggero, i riflettori sono puntati soprattutto su Manu Koné e Matias Soulé, due dei profili che potrebbero garantire importanti introiti nelle casse giallorosse.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il Mondiale per Club sta offrendo indicazioni interessanti soprattutto per Neil El Aynaoui. Il centrocampista marocchino si è messo in mostra con prestazioni di alto livello, confermando le qualità già intraviste nella sua prima stagione italiana. Nell’ultima gara disputata con il Marocco, El Aynaoui ha chiuso con il 95% di precisione nei passaggi, sei duelli vinti e tre intercetti, numeri che confermano la sua crescita.





Come sottolinea Il Messaggero, Gian Piero Gasperini segue con attenzione l’evoluzione dei suoi centrocampisti e considera El Aynaoui uno degli elementi sui quali costruire la nuova Roma. Diversa invece la situazione di Koné, rimasto in panchina nella sfida contro il Senegal e al centro di numerose valutazioni di mercato.

Il futuro del francese appare tutt’altro che definito. Il Messaggero riferisce che la Roma non ha ancora raggiunto il traguardo dei 50 milioni di euro di plusvalenze e potrebbe essere costretta a sacrificare uno dei propri pezzi pregiati. L’ipotesi Atletico Madrid non entusiasma il giocatore, che preferirebbe un trasferimento in Premier League.

Arsenal e Chelsea monitorano attentamente la situazione. Secondo Il Messaggero, i due club londinesi potrebbero muoversi soltanto negli ultimi giorni di giugno, sperando di trovare la Roma nella necessità di chiudere rapidamente alcune operazioni in uscita. Il sogno di Koné resta comunque il Paris Saint-Germain, ma al momento non risultano contatti concreti da parte del club francese.

Nel caso di una sua partenza, la Roma sarebbe costretta a intervenire nuovamente sul mercato. Come evidenzia Il Messaggero, Gasperini chiederebbe un centrocampista con caratteristiche differenti, maggiormente predisposto alla conduzione del pallone e con una migliore capacità realizzativa.

Tra i punti fermi del futuro giallorosso figura invece Niccolò Pisilli. Il Messaggero sottolinea come il giovane centrocampista sia considerato uno degli elementi dai quali ripartire nella prossima stagione. La società non ha intenzione di privarsene, salvo offerte ritenute irrinunciabili.

Sul fronte delle possibili cessioni resta aperto anche il capitolo Soulé. Come racconta Il Messaggero, l’entourage del giocatore sta valutando diverse opportunità all’estero. Aston Villa e Bournemouth hanno manifestato interesse dalla Premier League, mentre in Germania continua a seguire la situazione il Borussia Dortmund.

Le operazioni in uscita coinvolgono anche altri elementi della rosa. Secondo Il Messaggero, il PSV Eindhoven è tornato alla carica per Salah-Eddine, ma la prima proposta da 7,5 milioni di euro è stata respinta dalla dirigenza giallorossa.

Particolarmente interessante è invece la situazione di Romano. Il Messaggero riferisce che sul centrocampista si è acceso un duello di mercato tra Palermo e Bologna. I rossoblù apprezzano molto il giocatore e Giovanni Sartori lo segue da diversi mesi, mentre il Palermo continua a monitorarne l’evoluzione.

La richiesta della Roma per Romano si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Come conclude Il Messaggero, da oggi il direttore sportivo D’Amico sarà a Trigoria per accelerare le operazioni e partecipare a un vertice di mercato considerato decisivo per pianificare le prossime mosse del club.