Il Resto del Carlino: “Tonoli, è asta. C’è il Palermo”

Il Modena entra nella settimana che porterà all’apertura ufficiale del mercato estivo con idee già piuttosto chiare sulle strategie da seguire. Come evidenzia Il Resto del Carlino, il club gialloblù ha già iniziato a programmare la nuova stagione, partendo dalle uscite e dalla costruzione di una rosa che possa sposarsi con le idee del nuovo tecnico Galloppa.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la società ha deciso di non rinnovare i contratti in scadenza di Gliozzi, Defrel, Cotali, Cauz, Bagheria e Strizzolo, rinviando invece ogni decisione relativa alle situazioni di Zanimacchia, De Luca e Ambrosino. Parallelamente, la dirigenza si è concentrata sulla ricerca di giovani profili, sia in Italia che all’estero.





Tra le prime operazioni ormai definite, Il Resto del Carlino segnala quella che porterà in Emilia l’attaccante francese Joris Manquant. Il classe 2005, in uscita dallo Stade Lyonnais, è destinato a diventare uno dei primi rinforzi ufficiali della nuova stagione canarina.

Molto avanzata anche la trattativa per Diego Ronco. Come sottolinea Il Resto del Carlino, il difensore centrale classe 2004 arriva da una stagione positiva con il Monopoli, dove ha collezionato 28 presenze e una rete, attirando l’attenzione degli osservatori modenesi.

Il lavoro sui giovani non si ferma qui. Sul taccuino del Modena, secondo Il Resto del Carlino, figurano anche Yanis Rafii dell’Amiens, attaccante già nel giro della nazionale francese Under 20, ed Elie N’Gatta del Sochaux, difensore esterno considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio transalpino.

In Italia, invece, piace particolarmente Elia Plicco. Il Resto del Carlino evidenzia come il fantasista classe 2007 del Parma sia stato uno dei protagonisti del percorso dei ducali fino alla finale Scudetto Primavera persa contro la Fiorentina.

Proprio dal club viola è destinato ad arrivare Jonas Harder. Il centrocampista, reduce dall’esperienza in prestito al Padova, dovrebbe approdare in gialloblù con la stessa formula. Una soluzione che permetterebbe a Galloppa di ritrovare un giocatore già conosciuto durante la precedente esperienza nel settore giovanile della Fiorentina.

Passando ai profili più esperti, Il Resto del Carlino conferma come il nome di Paulo Azzi continui a essere uno degli obiettivi principali per le corsie esterne. Il brasiliano, che ha ancora un anno di contratto con il Monza, rappresenta un profilo particolarmente gradito sia per caratteristiche tecniche sia per il legame costruito durante la precedente esperienza modenese.

La trattativa, tuttavia, non si presenta semplice. Come ricorda Il Resto del Carlino, sul giocatore è forte anche l’interesse del Palermo, pronto a inserirsi nella corsa all’esterno brasiliano e ad aumentare la concorrenza per il suo cartellino.

Sul fronte delle cessioni, il Modena continua a monitorare con attenzione le situazioni di Samuel Wiafe e Daniel Tonoli. Secondo Il Resto del Carlino, il Genoa è particolarmente attivo sul giovane centrocampista e avrebbe già avanzato una proposta contrattuale fino al 2030. Il valore del cartellino viene stimato tra i 2 e i 3 milioni di euro.

Ancora più movimentata appare la situazione relativa a Tonoli. Il Resto del Carlino riferisce che sul difensore si è aperta una vera e propria corsa di mercato che coinvolge Genoa, Torino e Palermo. Il Modena valuta il giocatore attorno ai 5 milioni di euro e attende eventuali offerte ufficiali prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del centrale.