Tuttosport: “Palermo, torna di moda Hernani. Inzaghi spinge per il brasiliano”

Il Palermo torna a guardare con attenzione al mercato dei centrocampisti e riaccende una pista già percorsa negli scorsi mesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome tornato in auge è quello di Hernani, centrocampista brasiliano di 32 anni che nella seconda parte della scorsa stagione ha contribuito alla promozione del Monza attraverso i playoff.

Come evidenzia Tuttosport, il legame tra Hernani e Filippo Inzaghi rappresenta uno degli elementi chiave dell’operazione. L’attuale tecnico rosanero ha già allenato il brasiliano ai tempi della Reggina e ne apprezza particolarmente le caratteristiche tecniche e tattiche. Non a caso, ricorda Tuttosport, il Palermo aveva già tentato di portarlo in Sicilia durante il mercato invernale.





Il profilo dell’ex Monza viene considerato particolarmente adatto alle idee di gioco di Inzaghi. Secondo Tuttosport, le qualità offensive del centrocampista potrebbero sposarsi perfettamente con il sistema tattico più propositivo che l’allenatore sta studiando per la nuova stagione. La trattativa resta comunque aperta alla concorrenza, visto che sul giocatore continua a esserci da tempo anche l’interesse del Modena.

Tra le altre operazioni seguite da Tuttosport, il Verona valuta la possibilità di arrivare al difensore Seid Korac nell’ambito dei numerosi contatti avviati con il Venezia. Il centrale serbo-lussemburghese classe 2001 rappresenta uno dei profili monitorati dal club scaligero per rinforzare il reparto arretrato.

In Serie B si muove anche l’Arezzo, che ha definito l’arrivo del giovane portiere Alessandro Nunziante. Come sottolinea Tuttosport, l’estremo difensore classe 2006 approda in prestito dall’Udinese dopo essersi messo in evidenza con il Benevento ed essere stato considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano.

Il Catanzaro continua invece a lavorare sia sul fronte panchina sia sulla costruzione della rosa. In attesa dell’ufficializzazione di Marco Turati, Tuttosport riferisce che il club giallorosso potrebbe pescare dal Siracusa alcuni elementi già valorizzati dal tecnico. Tra questi figurano l’attaccante Gabriel Arditi e il centrocampista offensivo Sebastiano Di Paolo, entrambi protagonisti dell’ultima stagione in Sicilia.

Sempre secondo Tuttosport, il Catanzaro sta inoltre cercando di riportare in Calabria il difensore Fellipe Jack attraverso una nuova operazione in prestito con il Como. Per la fascia destra resta vivo l’interesse nei confronti di Jonas Heinz della Casertana.

Sul fronte attaccanti, Padova e Virtus Entella seguono con attenzione la situazione di Davis Mensah. Come evidenzia Tuttosport, il centravanti è destinato a lasciare il Mantova e rappresenta un’opportunità interessante per diversi club del campionato cadetto.

La Carrarese continua invece a guardare all’estero per rinforzare il proprio centrocampo. Tuttosport segnala l’interesse per Yanis Khafi, mediano franco-marocchino classe 2005 proveniente dalla seconda squadra del Paris Saint-Germain.

Infine il Südtirol è vicino a definire un’importante operazione tra i pali. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Lorenzo Andrenacci, in scadenza di contratto con il Mantova, sarebbe ormai prossimo a raggiungere un accordo con il club altoatesino.