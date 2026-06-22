Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, Corradi in pole per la panchina: il club accelera per il nuovo corso”

La Sampdoria sembra aver individuato il profilo destinato a guidare la ripartenza blucerchiata. Come racconta Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ha preso quota in maniera significativa la candidatura di Bernardo Corradi, ex attaccante della Nazionale che fino al termine della scorsa stagione faceva parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri al Milan.

Secondo quanto riportato da Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, la trattativa necessita ancora di alcuni passaggi formali e potrebbe richiedere qualche giorno, ma la sensazione è che il club doriano abbia ormai individuato in Corradi il profilo ideale per inaugurare il nuovo progetto tecnico. Per il tecnico toscano si tratterebbe della prima esperienza alla guida di una squadra di club dopo un lungo percorso all’interno delle selezioni giovanili azzurre.





Come evidenzia Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, Corradi ha infatti lavorato per nove anni in Figc, allenando le rappresentative nazionali dall’Under 16 all’Under 20 prima di approdare nello staff di Allegri al Milan. Un percorso che ne ha consolidato la reputazione all’interno del calcio italiano e che oggi lo porta a essere considerato il principale candidato per la panchina blucerchiata.

La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Filippo Grimaldi, sottolinea come fino a pochi giorni fa la Sampdoria avesse mantenuto aperto il dialogo anche con Luca Gotti. Tuttavia l’orientamento della dirigenza sembra ormai rivolto verso la chiusura dell’operazione Corradi. Un elemento che gioca a favore dell’ex attaccante riguarda l’assenza di uno staff tecnico già strutturato, aspetto che consentirebbe alla società di mantenere all’interno dell’organigramma figure come Attilio Lombardo e Dan Thomassen.

Il percorso che ha portato alla scelta di Corradi è stato lungo e articolato. Come ricostruisce Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, la proprietà aveva inizialmente valutato l’ipotesi di affidarsi a un allenatore straniero prima di orientarsi verso profili italiani con esperienza nel campionato cadetto. Nel corso delle settimane sono stati contattati diversi tecnici, tra cui Possanzini, Pecchia, Zanetti e Gotti, senza però arrivare a una definizione concreta delle trattative.

Secondo Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, nella scelta finale avrebbe avuto un peso significativo anche la linea suggerita dal direttore tecnico Ariaudo e condivisa dal nuovo direttore sportivo Branco. La candidatura di Corradi avrebbe progressivamente guadagnato terreno fino a diventare quella più forte.

Nel frattempo la tifoseria osserva con attenzione gli sviluppi. La Gazzetta dello Sport riferisce che una parte del tifo organizzato non accoglierebbe con entusiasmo questa soluzione e ha programmato una manifestazione di protesta a Bogliasco. Un segnale che testimonia il clima di forte attesa che circonda il futuro del club.

Il tempo, però, stringe. Come ricorda Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, tra poco più di due settimane la Sampdoria dovrà ritrovarsi a Genova per i primi test stagionali prima della partenza per il ritiro di Ponte di Legno prevista il 12 luglio. Una situazione che impone decisioni rapide anche perché la rosa dovrà essere profondamente rinnovata.

Sono infatti diciassette i giocatori destinati a lasciare il club entro il 30 giugno tra prestiti in scadenza e contratti che non verranno rinnovati. Per questo motivo, sottolinea ancora Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore dovrà lavorare in tempi molto rapidi insieme alla dirigenza per costruire un organico competitivo.

Un ulteriore elemento che avrebbe contribuito ad avvicinare Corradi alla Sampdoria riguarda la sua attenzione all’analisi dei dati applicata al calcio. L’ex attaccante è infatti tra i fondatori di Football Intelligence, società specializzata nell’utilizzo dei big data sia per l’analisi tattica sia per le valutazioni di mercato. Una filosofia che si sposa con l’approccio del management blucerchiato e che potrebbe facilitare il dialogo con il CEO dell’area calcio Jesper Fredberg.

Ora resta soltanto da attendere l’ufficialità. Dopo la retrocessione e tre stagioni lontano dalla Serie A, la Sampdoria è chiamata a costruire un progetto credibile per tornare protagonista. E, secondo quanto racconta Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, Bernardo Corradi è oggi il candidato più vicino a raccogliere questa sfida.