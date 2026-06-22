Palermo, relax in Brasile per Vasic: il centrocampista rosanero si gode le vacanze a Rio

Proseguono le vacanze estive di Vasic in attesa dell’inizio della nuova stagione. Il centrocampista del Palermo ha condiviso sui propri canali social alcuni scatti da Rio de Janeiro, in Brasile, meta scelta per trascorrere parte della pausa prima del ritorno agli allenamenti.

Nell’immagine pubblicata su Instagram, Vasic appare rilassato su una delle celebri spiagge della città carioca, con il panorama che fa da sfondo alla giornata di relax. Il post è stato accompagnato dal messaggio «Obrigado BR», un ringraziamento rivolto al Brasile dopo l’esperienza vissuta nel Paese sudamericano.





Tra i commenti non sono mancati i messaggi di amici e compagni di squadra. Tra questi anche quello di Alessio Buttaro, che ha scritto «Muito bonito», mentre altri utenti hanno scherzato sulla permanenza del centrocampista in terra brasiliana.

Per Vasic si tratta degli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a concentrarsi sulla nuova stagione. Nelle prossime settimane il centrocampista si aggregherà infatti al gruppo guidato da Filippo Inzaghi per l’inizio della preparazione estiva del Palermo.