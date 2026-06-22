Palermo, Joronen resta in rosanero: trovato l’accordo per il rinnovo

Arrivano novità importanti sul futuro di Jesse Joronen. Il portiere finlandese continuerà a difendere i pali del Palermo anche nella prossima stagione, mettendo così fine alle incertezze legate alla scadenza del suo contratto.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, le parti hanno raggiunto l’intesa definitiva per proseguire insieme il percorso iniziato in rosanero. Dopo settimane di contatti e confronti, è arrivata la fumata bianca che consentirà al Palermo di mantenere in organico uno degli elementi più esperti della rosa.





Come evidenzia ancora Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il nuovo accordo sarà strutturato su base annuale e comprenderà un’opzione che permetterà di estendere il rapporto anche alla stagione successiva. Una soluzione che soddisfa entrambe le parti e garantisce continuità in un ruolo particolarmente delicato.

La permanenza di Joronen rappresenta un tassello importante nella costruzione della squadra che Filippo Inzaghi avrà a disposizione per il prossimo campionato. Secondo Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il Palermo considera il portiere finlandese una figura affidabile sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dell’esperienza maturata negli ultimi anni.

L’accordo raggiunto permette dunque alla dirigenza di concentrarsi sulle altre operazioni di mercato già avviate. Come sottolinea Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il rinnovo di Joronen era una delle priorità delle ultime settimane e adesso il club può guardare con maggiore serenità alle prossime mosse per completare la rosa in vista della nuova stagione.