Pescara, Sebastiani: «Credo nel miracolo, siamo una squadra forte»

«Abbiamo gettato una partita che era nelle nostre mani, siamo stati dei polli – ha dichiarato Sebastiani –. Abbiamo tanta voglia di vincere, però potevamo accontentarci. Anche se il nostro DNA è questo e non possiamo snaturarci. Proviamo sempre a vincere le partite, ora dobbiamo pensare alle prossime quattro per arrivare al traguardo»

Sebastiani ha poi analizzato la lotta per la salvezza: «È cambiato poco con i risultati delle altre. Ci credo tantissimo. I play out erano e restano a due punti. Adesso ce ne sono 12 in palio, dobbiamo crederci fino alla fine»





E alla domanda se firmerebbe per il play-out, risponde: «Pensiamo a vincere le prossime quattro partite. Io credo nel miracolo. Il Pescara è una squadra veramente forte e ce la possiamo fare»

Uno sguardo inoltre al prossimo match contro la Carrarese: «Penso che con quattro gare che mancano ora dobbiamo fare risultato. Salvezza diretta o play out lo vedremo e per come ho visto il Pescara ce la giocheremo con tutti»

Infine, un retroscena riguardante Ciro Immobile, presente all’Adriatico in occasione della gara contro i blucerchiati: «Mi ha chiamato la mattina e mi ha chiesto se poteva venire. Gli ho detto che doveva venire. Ma non ha nessun significato per il futuro»