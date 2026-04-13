Pescara, Sebastiani: «Credo nel miracolo, siamo una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Daniele Sebastiani ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

«Abbiamo gettato una partita che era nelle nostre mani, siamo stati dei polli – ha dichiarato Sebastiani –. Abbiamo tanta voglia di vincere, però potevamo accontentarci. Anche se il nostro DNA è questo e non possiamo snaturarci. Proviamo sempre a vincere le partite, ora dobbiamo pensare alle prossime quattro per arrivare al traguardo»

Sebastiani ha poi analizzato la lotta per la salvezza: «È cambiato poco con i risultati delle altre. Ci credo tantissimo. I play out erano e restano a due punti. Adesso ce ne sono 12 in palio, dobbiamo crederci fino alla fine»


E alla domanda se firmerebbe per il play-out, risponde: «Pensiamo a vincere le prossime quattro partite. Io credo nel miracolo. Il Pescara è una squadra veramente forte e ce la possiamo fare»

Uno sguardo inoltre al prossimo match contro la Carrarese: «Penso che con quattro gare che mancano ora dobbiamo fare risultato. Salvezza diretta o play out lo vedremo e per come ho visto il Pescara ce la giocheremo con tutti»

Infine, un retroscena riguardante Ciro Immobile, presente all’Adriatico in occasione della gara contro i blucerchiati: «Mi ha chiamato la mattina e mi ha chiesto se poteva venire. Gli ho detto che doveva venire. Ma non ha nessun significato per il futuro»

Altre notizie

stirpe-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Frosinone, Stirpe: «Meravigliato della nostra stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Aquilani

Catanzaro, Aquilani carica i suoi: «Col Modena è una finale, i dettagli faranno la differenza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
PALERMO MANTOVA PEDA

Serie B, stangata e squalifiche: stop per Schingtienne e Peda, multe a Pescara e Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Venezia, scoppia il caso arbitri. “Trattamento diverso rispetto a Palermo e Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
csm_Iannarilli_gol_290a78988b

Avellino, Iannarilli e il gol al 95′: «Fondamentale per la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (93) Henderson

Sampdoria, l’ex rosa Henderson verso il rientro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 074059

Il Resto del Carlino: “Cesena, playoff in bilico: a Palermo serve una risposta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 062048

Corriere dello Sport: “Serie B, volata promozione: quattro giornate di fuoco tra incroci e scontri diretti”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 061800

Corriere dello Sport: “Frosinone a Modena per la A. Amarezza per il pari contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-12 220539

Spezia-Mantova 0-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

Spezia-Mantova 0-2, Modesto: «Tre punti che valgono doppio, ma nulla è ancora deciso»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
stillitano

Spezia, Stillitano: «Quando sono stato sotto la Curva sono arrivati insulti e sputi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Credo nel miracolo, siamo una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 213702

Serie A: all’intervallo Fiorentina avanti 1-0 sulla Lazio

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 212946

Serie C girone A: Renate avanti sulla Pro Vercelli, pari tra Dolomiti Bellunesi e Pro Patria dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 212135

Serie C girone C: Crotone avanti 1-0 sul Catania, pari tra Picerno e Cosenza dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
stirpe-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Frosinone, Stirpe: «Meravigliato della nostra stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026