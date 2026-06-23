Gazzetta dello Sport: “Palermo, Joronen verso il rinnovo. Hernani sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (72) joronen

Il valzer delle panchine di Serie B continua a regalare novità, ma anche il mercato dei club più ambiziosi entra nel vivo. Tra questi c’è il Palermo, impegnato a costruire una rosa all’altezza delle aspettative di Filippo Inzaghi in vista della prossima stagione.

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, uno dei primi dossier destinati a chiudersi riguarda Jesse Joronen. Il portiere finlandese è infatti vicino al rinnovo del contratto e dovrebbe firmare un nuovo accordo annuale con opzione per una stagione successiva, confermando così la propria permanenza in rosanero.


Sul fronte del mercato in entrata, la priorità resta il centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti ha accelerato nelle ultime ore per arrivare a Hernani, centrocampista del Monza e profilo particolarmente gradito a Filippo Inzaghi, che lo ha già allenato ai tempi della Reggina. (Nella serata di ieri Gianluca Di Marzio ha inoltre riportato un’importante accelerazione nella trattativa, sottolineando come il Palermo abbia compiuto uno scatto significativo verso la chiusura dell’operazione.)

Resta aperto anche il tavolo con il Cagliari per Zito Luvumbo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’esterno offensivo angolano continua a rappresentare uno degli obiettivi principali del mercato rosanero e i contatti tra le società proseguono per trovare la formula più adatta a chiudere l’affare.

Tra i nomi monitorati per la mediana c’è sempre anche Nahuel Estévez. Lo svincolato ex Parma continua a essere presente sul taccuino della dirigenza siciliana e rappresenta un’alternativa di assoluto valore per aumentare qualità ed esperienza nel reparto centrale. Come conclude la Gazzetta dello Sport, il Palermo è pronto ad accelerare ulteriormente nelle prossime settimane per consegnare a Inzaghi una squadra sempre più competitiva già all’inizio del ritiro estivo.

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