Repubblica: “Rosanero, tutto su Luvumbo. Brunori per arrivare ad Azzi”

Il Palermo accelera sul mercato mentre si avvicinano l’apertura ufficiale della sessione estiva e l’inizio del ritiro in Val Gardena. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa sempre più vicina alle sue esigenze tecniche, con interventi previsti in tutti i reparti.

La prima operazione destinata a essere definita riguarda Jesse Joronen. Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, l’intesa per il rinnovo del portiere finlandese è ormai totale e manca soltanto l’ufficializzazione del nuovo accordo.





Uno dei nomi più seguiti per la difesa è quello di Daniel Tonoli, centrale classe 2002 di proprietà del Modena. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il difensore piace molto alla dirigenza rosanero ma la concorrenza è forte, con Torino e Genoa che monitorano da vicino la situazione. Per cercare di abbassare la richiesta economica degli emiliani, valutata attorno ai cinque milioni di euro, il Palermo potrebbe anche prendere in considerazione l’inserimento di Brunori nell’operazione, con l’attaccante che viene indicato come sempre più vicino all’addio.

L’intreccio di mercato tra Palermo e Modena coinvolge anche Matteo Cocchi, giovane esterno dell’Inter seguito dai rosanero come possibile alternativa ad Augello sulla corsia mancina. Sul diciannovenne, oltre ai siciliani, si registra l’interesse di Avellino e Pisa.

Sul fronte offensivo continua invece a prendere quota la candidatura di Zito Luvumbo. L’esterno angolano, rientrato al Cagliari dopo il prestito al Maiorca, viene considerato uno degli obiettivi principali della campagna acquisti. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, tra i due club esisterebbe già una base d’intesa e si attende il definitivo assenso del giocatore, nonostante il tentativo del Maiorca di trattenerlo. Il Palermo sarebbe pronto anche a ritoccare l’ingaggio per chiudere l’operazione.

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Per le corsie difensive resta inoltre vivo l’interesse per Tommaso Cassandro del Como, reduce dall’esperienza positiva al Catanzaro. Tuttavia sul giocatore si registra anche il forte pressing del Sassuolo.

A centrocampo il Palermo continua a cercare esperienza e qualità. Marius Marin resta una possibilità a parametro zero, ma crescono soprattutto le quotazioni di Nahuel Estévez. Ancora più avanzata appare la pista che porta a Hernani del Monza. (Nella serata di ieri Gianluca Di Marzio ha riportato un’importante accelerazione nella trattativa, con il Palermo che avrebbe compiuto passi significativi verso la chiusura dell’operazione.) Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il brasiliano rappresenta uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana di Inzaghi.

Sul fronte delle uscite, infine, si registra l’interesse della Salernitana per Giacomo Corona. Il giovane attaccante piace particolarmente al direttore sportivo Daniele Faggiano e potrebbe rappresentare una delle operazioni in uscita delle prossime settimane.