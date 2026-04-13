Serie B, la Juve Stabia rischia 2 punti di penalizzazione

Giorni delicati in casa Juve Stabia. I campani, che attualmente occupano la settima posizione, potrebbero infatti andare incontro ad una penalizzazione in classifica nel campionato di Serie B corrente.

La proprietà guidata da Solmate è tenuta a rispettare, entro le scadenze stabilite, le stringenti norme finanziarie imposte dalla Lega Serie B, che prevedono il puntuale adempimento degli obblighi economici assunti in precedenza.





Il termine fissato è il 16 aprile: qualora le Vespe non dovessero rispettare tale scadenza, la Giustizia Sportiva potrebbe intervenire applicando una penalizzazione di due punti in classifica alla Juve Stabia nella stagione in corso.

Gli amministratori giudiziari Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, che tengono le redini della società dopo lo scandalo delle presunte infiltrazioni mafiose, hanno convocato una conferenza stampa di urgenza per la giornata di domani per parlare del presente e del futuro della società, chiedendo la massima partecipazione a tutti i giornalisti.