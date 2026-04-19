Avellino, vittoria pesante a Mantova. Gli Highlights

L’Avellino torna a vincere e lo fa soffrendo, ma con carattere. È questo il quadro tracciato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, che racconta il successo degli irpini sul campo del Mantova, deciso dai subentrati Missori e Favilli. Come evidenzia Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, si tratta di una vittoria fondamentale che rilancia la squadra di Ballardini in chiave salvezza, senza chiudere del tutto la porta a possibili ambizioni playoff.

Secondo quanto riportato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, la gara si apre con un Mantova aggressivo e propositivo. I lombardi costruiscono diverse occasioni, soprattutto sull’asse Bragantini-Maggioni, mettendo in difficoltà la retroguardia dell’Avellino. Decisivo però Iannarilli, autore di interventi straordinari su Mancuso e Bragantini, che tengono in vita i suoi. Un copione già visto all’andata, come ricorda Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, quando il portiere irpino aveva negato ai biancorossi il primo successo esterno.





Nella ripresa cambia l’inerzia grazie alle mosse di Ballardini. L’ingresso di Missori dà nuova spinta sulla corsia sinistra e proprio da una sua iniziativa nasce il vantaggio: salto su Radaelli e conclusione insidiosa che sorprende Bardi. Il Mantova accusa il colpo e l’Avellino ne approfitta, trovando il raddoppio con Favilli, altro subentrato, che disegna un sinistro a giro di grande qualità.

Come sottolinea Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, è la vittoria dei cambi e della gestione, capace di cancellare un periodo complicato fatto di due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. Un successo che restituisce fiducia e avvicina sensibilmente l’obiettivo salvezza.

Per il Mantova, invece, resta il rammarico per un primo tempo ben giocato ma non concretizzato. La squadra dovrà ora blindare la permanenza in categoria, a partire dalla sfida con il Südtirol, prima di affrontare un finale di stagione complicato contro avversarie di alto livello.