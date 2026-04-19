D’Angelo trova la formula e umilia Castori. Gli Highlights

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A volte i miracoli accadono davvero. È questo il senso del racconto di Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport, che descrive l’incredibile vittoria dello Spezia, capace di travolgere 6-1 il Südtirol nonostante il peggior attacco del campionato e l’ultimo posto in classifica. Come sottolinea Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport, una settimana di ritiro blindato ha prodotto una reazione clamorosa, riaccendendo le speranze playout.

Secondo quanto riportato da Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport, i liguri hanno mostrato un volto completamente diverso, dominando la gara con intensità e cinismo. Una prestazione che lascia inevitabilmente spazio ai rimpianti: se questa squadra avesse mantenuto lo stesso livello per una parte più ampia della stagione, oggi la classifica racconterebbe tutt’altra storia.


Dall’altra parte, il Südtirol crolla in maniera fragorosa. Come evidenzia Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport, i biancorossi si presentavano al “Picco” con l’obiettivo di limitare i danni e restare agganciati alla zona playoff, ma hanno perso completamente la bussola dopo un episodio chiave: l’espulsione di Zedadka. Da quel momento in poi, la squadra si è disunita, subendo una vera e propria imbarcata.

L’unico lampo arriva dal gol di Pecorino, ma è troppo poco per arginare uno Spezia scatenato. Errori difensivi, poca lucidità e un atteggiamento arrendevole completano un quadro negativo che, come rimarca Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport, obbliga ora il Südtirol a guardarsi alle spalle piuttosto che sognare in grande.

Il calendario non aiuta: Mantova, Sampdoria e Juve Stabia saranno decisive per evitare brutte sorprese. Servono almeno quattro punti per allontanare definitivamente i rischi. Intanto, però, la scena è tutta per lo Spezia, che torna a sperare e lo fa nel modo più fragoroso possibile.

 

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