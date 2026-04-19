Bari travolto: il Venezia cala il tris e vede la Serie A. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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Il Bari crolla ancora, il Venezia domina e avvicina la promozione. È il quadro delineato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, che racconta una sfida senza storia al San Nicola, dove i pugliesi incassano tre reti dopo le sconfitte contro Palermo e Carrarese. Come sottolinea Antonio Guido sul Corriere dello Sport, è un Bari in caduta libera, incapace di reagire e sempre più in difficoltà nella corsa salvezza.

Secondo quanto riportato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, la squadra di Stroppa approccia la gara con lucidità e controllo, imponendo il proprio ritmo contro un avversario fragile. Protagonista assoluto Haps, autore di una doppietta che lo porta a quota cinque gol stagionali, prima del definitivo sigillo firmato da Adorante nella ripresa.


La partita si sblocca al 19’: Yeboah sfonda sulla destra, Cerofolini respinge in maniera incerta e Haps è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando l’1-0. Il Bari prova a reagire ma senza incisività, mentre il Venezia resta solido e colpisce ancora nel recupero del primo tempo: errore di lettura di Cistana, Haps ne approfitta e con il destro trova l’angolo per il raddoppio. Un episodio che, come evidenzia Antonio Guido sul Corriere dello Sport, indirizza definitivamente il match.

Nella ripresa arriva il colpo del definitivo ko. Lancio lungo di Stankovic, deviazione che favorisce Adorante, freddo nel battere Cerofolini e chiudere i conti. Il Venezia gestisce senza affanni e consolida il primato, portandosi a un passo dalla promozione matematica.

Dall’altra parte, il Bari esce tra i fischi del San Nicola. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, difesa fragile e attacco poco incisivo: una fotografia impietosa che, come ribadisce Antonio Guido sul Corriere dello Sport, certifica un momento profondamente negativo. La squadra di Longo perde terreno nella lotta per la salvezza diretta e si aggrappa all’ultima possibilità nello scontro imminente contro l’Avellino.

Il Venezia, invece, vola. Tre punti pesanti, tre gol e una leadership sempre più solida: la Serie A è ormai a un passo.

 

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