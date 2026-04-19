Il Modena spreca, il Frosinone colpisce. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
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Il Modena spreca, il Frosinone colpisce. È la sintesi perfetta del match raccontato da Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, con i ciociari capaci di ribaltare tutto in appena otto minuti e portare a casa tre punti pesantissimi in chiave Serie A. Come evidenzia Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, la differenza sta tutta nella concretezza: il Modena costruisce, ma non chiude; il Frosinone resiste e poi colpisce.

Secondo quanto riportato da Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, la gara si apre con due squadre propositive: più manovriero il Modena, privo del regista Gerli, più diretto e verticale il Frosinone. La prima vera occasione è per gli ospiti al 25’: combinazione Oyono-Ghedjemis sulla destra, cross per Raimondo che, con Pezzolato fuori posizione, calcia incredibilmente a lato.


Il Modena cresce e nel finale di primo tempo trova il vantaggio con Massolin, abile a battere Palmisani al termine di un contropiede orchestrato da Ambrosino e Zanimacchia. Subito dopo, però, arriva il primo grande rimpianto: lo stesso Zanimacchia ha la chance per raddoppiare ma spreca tutto, confermando – come sottolinea Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport – il limite principale dei canarini.

Nella ripresa il copione cambia. Il Frosinone alza il ritmo e al 7’ trova il pari: Ghedjemis si accentra e calcia, la deviazione di Tonoli inganna Pezzolato per l’1-1. Il Modena accusa il colpo e continua a sprecare, mentre i ciociari diventano letali. Al 15’ arriva il sorpasso: Gelli sfonda sulla fascia, Kvernadze mette in mezzo e ancora Ghedjemis, con un colpo di tacco in mischia, firma il 2-1.

Il finale è un assalto confuso del Modena, che però non trova mai la precisione. Wiafe calcia fuori, De Luca fallisce un pallonetto a tu per tu con il portiere, mentre Imputato manda alto da ottima posizione. Nel recupero arriva anche il gol del giovane Colpo, classe 2008, ma viene annullato per un’uscita millimetrica del pallone sul fondo.

Come ribadisce Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, è la fotografia perfetta della partita: il Modena crea, ma non concretizza; il Frosinone, invece, dimostra mentalità e cinismo da grande squadra, portando a casa una vittoria che pesa tantissimo nella corsa alla Serie A.

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