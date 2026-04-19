Comunque vada, sarà un successo. È questo il filo conduttore dell’analisi firmata da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, che racconta un campionato destinato a restare impresso nella memoria collettiva. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, stagioni di questo tipo si incidono nella storia non solo per i verdetti finali, ma per il carico emotivo, tecnico e ambientale che le accompagna.

Il racconto di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport parte da un dato evidente: la passione non è mai venuta meno. I numeri parlano chiaro, con i 28 mila tifosi di Marassi e i 32 mila del Barbera a testimoniare un entusiasmo che travalica classifiche e momenti. Opposte fazioni, un solo obiettivo: vincere. È questo il cuore pulsante di un torneo che, come evidenzia ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, riesce a unire rivalità storiche, tensioni e rispetto reciproco.





Sul piano tecnico, il livello resta alto. Venezia e Frosinone continuano a rispondere colpo su colpo: Stroppa e Alvini replicano alla vittoria di Bianco in casa Samp con successi esterni di grande peso. Intanto la capolista si accanisce su un Bari in evidente difficoltà, incapace di reagire nonostante i cambi in panchina. Come rimarca Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, i pugliesi rappresentano il paradosso di un organico valido che non riesce mai a trasformarsi in squadra, nemmeno di fronte al rischio concreto del tracollo.

Di tutt’altro spirito il Frosinone, sempre più specchio del suo allenatore. La rimonta sul Modena e l’esultanza sotto il settore ospiti del Braglia raccontano un gruppo costruito su identità e determinazione. “Non mollare mai” è il mantra che accompagna Ghedjemis e l’intero ambiente giallazzurro. Un progetto, quello guidato dal presidente Stirpe, che – come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport – si è sviluppato con visione e sostenibilità, diventando un modello in un calcio italiano ancora in cerca di stabilità.

Un sistema, quello nazionale, che continua a disperdere valore tra retorica sui giovani e innovazioni spesso scollegate dalla realtà. Il “principio di realtà”, invece, è proprio ciò che ha consentito a piazze come Frosinone di crescere e ambire, per la quarta volta, alla Serie A.

E in questo scenario si inserisce anche il Palermo. La squadra di Inzaghi, trascinata da Pohjanpalo, continua a inseguire senza mai arrendersi. Concretezza e caparbietà sono le basi di un percorso che, proprio come ribadisce Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, rende questa stagione già vincente, a prescindere dall’esito finale.

Perché, alla fine, il verdetto potrà anche attendere. Ma ciò che resterà è il valore di un campionato che ha saputo emozionare, coinvolgere e raccontare storie vere di calcio.