Corriere dello Sport: “Palermo-Cesena, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (85)

PALERMO – Di seguito le pagelle di Palermo-Cesena secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport. Come evidenziato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i voti fotografano una prestazione solida dei rosanero, trascinati dal proprio centravanti. Le valutazioni, pubblicate da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, riflettono l’andamento di una gara controllata dal Palermo davanti al pubblico del “Barbera”. Ancora una volta, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea numericamente il rendimento dei protagonisti in campo.

PALERMO (3-4-2-1):
Gomis 7;
Pierozzi 6,5;
Bani 6,5;
Ceccaroni 6,5;
Rui Modesto 7 (35′ st Magnani sv);
Segre 6 (35′ st Vasic sv);
Ranocchia 6,5;
Augello 7;
Le Douaron 6 (29′ st Gyasi 6);
Palumbo 6 (29′ st Giovane 6);
Pohjanpalo 7,5 (43′ st Corona sv).


A disp.: Joronen, Di Bartolo, Bereszynski, Blin, Veroli.
All.: F. Inzaghi 6,5.

CESENA (4-2-3-1):
Klinsmann 6,5;
Ciofi 5;
Zaro 5,5;
Piacentini 6;
Corazza 6 (26′ st Frabotta 5,5);
Castagnetti 5,5 (26′ st Castrovilli 6);
Bisoli 6;
Shpendi 5,5;
Berti 6,5 (46′ st Arrigoni sv);
Olivieri 5,5 (33′ st Vrioni sv);
Cerri 6 (26′ st Ciervo 5,5).

A disp.: Siano, Amoran, Wade, Guidi, Magni, Mangraviti, Francesconi.
All.: Cole 6.

ARBITRO: Collu di Cagliari 6.

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