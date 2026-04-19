Corriere dello Sport: “Meraviglioso Pohjanpalo. Palermo fa le prove per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 19, 2026
palermo cesena 2-0 (102)

PALERMO – Il Palermo continua a vincere e a convincere davanti al proprio pubblico, ma la corsa al secondo posto resta ancora in salita. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’ennesimo successo al “Barbera”, accompagnato da oltre 32.000 spettatori, consente ai rosanero di blindare matematicamente l’accesso alle semifinali senza però ridurre il divario dalle posizioni di vertice. Nel racconto di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi conferma comunque uno stato di forma eccellente, certificato dall’undicesima vittoria nelle ultime dodici gare casalinghe.

“IL PALERMO NON SBAGLIA, POHJANPALO DECISIVO” – Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, la partita è stata interpretata con grande maturità dai rosanero, capaci di gestire un avversario spregiudicato come il Cesena. A fare la differenza è stato ancora una volta Pohjanpalo, autore di una doppietta che lo porta a quota 23 gol stagionali, migliorando il suo record personale. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il primo gol nasce da una giocata atipica per il finlandese, bravo a recuperare palla e a concludere con un diagonale preciso dopo una lunga progressione; il raddoppio arriva invece con un colpo di testa ravvicinato su assist di Rui Modesto.


“IL CESENA TRA CORAGGIO E LIMITI” – Nel dettaglio offerto da Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, Ashley Cole ha proposto un Cesena offensivo, con Shpendi, Berti e Olivieri a supporto di Cerri. Un atteggiamento coraggioso ma poco concreto, che ha prodotto solo un paio di occasioni degne di nota: una grande parata di Gomis su Berti e un colpo di testa alto di Zaro. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia come questa scelta abbia però esposto i romagnoli alle ripartenze del Palermo, soprattutto sulla fascia destra dove Rui Modesto si è confermato in crescita costante. Errori e distrazioni difensive hanno poi facilitato il raddoppio rosanero, arrivato nel momento più delicato del match.

“FINALE TRA OCCASIONI E PAURA” – Come riportato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nella ripresa il Palermo ha gestito con autorità, sfiorando più volte il tris. Piacentini ha colpito una traversa, mentre Pohjanpalo ha mancato la tripletta. Nel finale, però, grande apprensione per lo scontro tra Ranocchia e Klinsmann: il portiere è stato trasportato in ospedale per precauzione dopo un duro colpo alla testa. Un episodio che ha chiuso una gara dominata dai rosanero, come ribadito da Paolo Vannini nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport.

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