Serie C girone C: la Cavese espugna Benevento, il Catania cade a Crotone. I risultati finali e la classifica aggiornata
Serata ricca di gol ed emozioni nei match del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa tre punti importanti in ottica play-off il Crotone, che si impone per 2-0 nella gara casalinga contro il Catania: decidono l’incontro la reti di Gallo al 43′ e Musso al 59′. Vince anche il Picerno in casa contro il Cosenza. Dopo la prima frazione di gioco terminata sul risultato di 1-1, nella ripresa i lucani portano a casa il match grazie alle reti di Bianchi e Cardoni. Mentre, espugna il “Vigorito” la Cavese, che batte 1-0 il Benevento, già matematicamente promosso in Serie B. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Benevento-Cavese 0-1
Crotone-Catania 2-0
Picerno-Cosenza 3-1
LA CLASSIFICA
Benevento – 80
Catania – 68
Casertana – 65
Salernitana – 63
Cosenza – 63
Crotone – 58
Casarano – 53
Monopoli – 52
Audace Cerignola – 52
Potenza – 47
Altamura – 44
Atalanta U23 – 43
Cavese – 40
Picerno – 39
Sorrento – 37
Latina – 36
Giugliano – 35
Foggia – 27
Siracusa – 24
Trapani – 23