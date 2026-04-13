Serie C girone C: la Cavese espugna Benevento, il Catania cade a Crotone. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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Serata ricca di gol ed emozioni nei match del girone C del campionato di Serie C. Porta a casa tre punti importanti in ottica play-off il Crotone, che si impone per 2-0 nella gara casalinga contro il Catania: decidono l’incontro la reti di Gallo al 43′ e Musso al 59′. Vince anche il Picerno in casa contro il Cosenza. Dopo la prima frazione di gioco terminata sul risultato di 1-1, nella ripresa i lucani portano a casa il match grazie alle reti di Bianchi e Cardoni. Mentre, espugna il “Vigorito” la Cavese, che batte 1-0 il Benevento, già matematicamente promosso in Serie B. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Benevento-Cavese 0-1


Crotone-Catania 2-0

Picerno-Cosenza 3-1

LA CLASSIFICA

Benevento – 80

Catania – 68

Casertana – 65

Salernitana – 63

Cosenza – 63

Crotone – 58

Casarano – 53

Monopoli – 52

Audace Cerignola – 52

Potenza – 47

Altamura – 44

Atalanta U23 – 43

Cavese – 40

Picerno – 39

Sorrento – 37

Latina – 36

Giugliano – 35

Foggia – 27

Siracusa – 24

Trapani – 23

 

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