Caos Ternana: interviene anche Gravina

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Gravina

Gravina - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

La decisione della proprietà, la famiglia Rizzo, di portare il club in liquidazione volontaria ha fatto scattare l’allarme generale: debiti, stipendi arretrati e futuro appeso a un filo. Una scelta drastica che potrebbe portare all’esclusione dal campionato già nelle prossime ore.

Sul campo, le Fere avevano costruito una stagione comunque dignitosa nonostante penalizzazioni e difficoltà, ma ora il rischio è che tutto venga cancellato. In caso di estromissione, infatti, la classifica verrebbe riscritta: punti tolti alle avversarie e lotta promozione completamente stravolta. Un effetto domino che potrebbe cambiare le sorti della squadra a due giornate dalla fine.


La vicenda ha superato i confini sportivi, arrivando fino ai vertici federali. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è mosso in prima persona per monitorare la situazione e provare a tutelare la regolarità del torneo, con contatti e incontri anche con la famiglia Rizzo.

Nel frattempo, a Terni è scontro totale: accuse incrociate, trattative saltate, anche per richieste economiche ritenute troppo elevate, e una piazza che teme di perdere il proprio club. Il tempo stringe e il destino della Ternana resta appeso a poche ore: tra salvezza in extremis e un epilogo che rischia di lasciare segni profondi su tutta la Serie C.

Altre notizie

Screenshot 2026-04-15 080308

Tuttosport: “Il caso della Ternana può stravolgere la C!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini smentisce lo sfratto dal “Provinciale”: «Notizia infondata»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Curva_locali_stadio_Trapani

Trapani, scatta la procedura di sfratto: il Libero Consorzio chiede 700 mila euro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 14, 2026
Screenshot 2026-04-13 223619

Serie C girone A: la Pro Patria cala il poker, il Renate batte la Pro Vercelli. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
671534740_1577261644401125_3219528444639889208_n

Serie C girone C: la Cavese espugna Benevento, il Catania cade a Crotone. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 212946

Serie C girone A: Renate avanti sulla Pro Vercelli, pari tra Dolomiti Bellunesi e Pro Patria dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 212135

Serie C girone C: Crotone avanti 1-0 sul Catania, pari tra Picerno e Cosenza dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-12 223239

Serie C girone C: Potenza show, Sorrento battuto 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
Screenshot 2026-04-12 222031

Serie C girone A: l’Inter U23 cade in casa contro l’Arzignano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
ponte

Serie C, Girone B: Pontedera sconfitto dal Ravenna e retrocesso in D. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
albin

Serie C, Girone A: Trento show in dieci a Cittadella, crolla l’AlbinoLeffe. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
669317812_10242194992992681_8879686778379981893_n

Serie C, Siracusa e Trapani a un passo dal baratro: salvezza sempre più lontana

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Gravina

Caos Ternana: interviene anche Gravina

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
132427915-58f39527-25ae-430a-8264-be788b8dc0d3

Bagni: «Il Palermo vincerà i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Curva Venezia

Venezia, il nuovo stadio prende forma: coinvolti anche i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo padova 1-0 (123) pohjanpalo

Corriere di Romagna: “Shpendi pericoloso, Pohjanpalo spietato: centravanti a confronto tra Palermo e Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Palermo-Pisa 3-2 (45) arbitro collu

Palermo-Cesena, arbitra Collu. Le designazioni della 35^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026