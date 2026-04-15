Caos Ternana: interviene anche Gravina

La decisione della proprietà, la famiglia Rizzo, di portare il club in liquidazione volontaria ha fatto scattare l’allarme generale: debiti, stipendi arretrati e futuro appeso a un filo. Una scelta drastica che potrebbe portare all’esclusione dal campionato già nelle prossime ore.

Sul campo, le Fere avevano costruito una stagione comunque dignitosa nonostante penalizzazioni e difficoltà, ma ora il rischio è che tutto venga cancellato. In caso di estromissione, infatti, la classifica verrebbe riscritta: punti tolti alle avversarie e lotta promozione completamente stravolta. Un effetto domino che potrebbe cambiare le sorti della squadra a due giornate dalla fine.





La vicenda ha superato i confini sportivi, arrivando fino ai vertici federali. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è mosso in prima persona per monitorare la situazione e provare a tutelare la regolarità del torneo, con contatti e incontri anche con la famiglia Rizzo.

Nel frattempo, a Terni è scontro totale: accuse incrociate, trattative saltate, anche per richieste economiche ritenute troppo elevate, e una piazza che teme di perdere il proprio club. Il tempo stringe e il destino della Ternana resta appeso a poche ore: tra salvezza in extremis e un epilogo che rischia di lasciare segni profondi su tutta la Serie C.