Serie B, altri due squalificati dopo Catanzaro-Modena: ecco i nomi

Il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto dopo il recupero della 31^ giornata di Serie B tra Catanzaro e Modena. Due giocatori sono stati squalificati per aver raggiunto la quinta ammonizione stagionale.

Si tratta di Fabio Gerli del Modena, sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, e Simone Pontisso del Catanzaro, fermato per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Entrambi salteranno una giornata effettiva di campionato.





Questa decisione conferma l’attenzione del Giudice Sportivo nel mantenere disciplina e correttezza sul campo, anche a pochi turni dalla fine della stagione regolare.