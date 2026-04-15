Palermo-Cesena, arbitra Collu. Le designazioni della 35^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Palermo-Pisa 3-2 (45) arbitro collu

Per la 35^ giornata di Serie B, il Palermo affronterà il Cesena allo stadio Renzo Barbera domenica 17 aprile alle 17:15. A dirigere il match sarà Collu, coadiuvato dagli assistenti Luciani e Bitonti, mentre il quarto ufficiale sarà Iacobellis. La tecnologia VAR sarà gestita da Baroni, con Rutella come AVAR.

SAMPDORIA – MONZAVenerdì 17/04 h 20:30


MANGANIELLO

BAHRI – EL FILALI

IV:      STRIAMO

VAR:  LA PENNA

AVAR:   PICCININI

 

BARI – VENEZIA h 15:00

DIONISI

ROSSI M. – CEOLIN

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   MASSA

AVAR:    GHERSINI

 

MANTOVA – AVELLINO h 15:00

CALZAVARA

CAPALDO – PASCARELLA

IV:       GALIFFI

VAR:  GIUA

AVAR:    MONALDI

 

MODENA – FROSINONE h 15:00

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     KOVACEVIC

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    GUALTIERI

 

SPEZIA – SUDTIROL h 15:00

ABISSO

MASTRODONATO – COLAIANNI

VAR:   COSSO

AVAR:    DEL GIOVANE

 

PALERMO – CESENA h. 17:15

COLLU

LUCIANI – BITONTI

IV:     IACOBELLIS

VAR: BARONI

AVAR: RUTELLA

 

JUVE STABIA – CATANZARO h. 19:30

TURRINI (foto)

EMMANUELE – GRASSO

IV:     PALMIERI

VAR:    MARINI

 

CARRARESE – PESCARA Domenica 19/04 h. 15:00

PEZZUTO

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:     GALIPO’

VAR:     VOLPI

AVAR:      PAGANESSI

 

PADOVA – REGGIANA Domenica 19/04 h. 17:15

MUCERA

CATALLO – PRESSATO

IV:       ZANOTTI

VAR:     PRONTERA

AVAR:  DI VUOLO

 

MARINELLI

GARZELLI – LAGHEZZA

IV:       TREMOLADA

VAR:     SANTORO

AVAR:   SOZZA

Altre notizie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

132427915-58f39527-25ae-430a-8264-be788b8dc0d3

Bagni: «Il Palermo vincerà i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Curva Venezia

Venezia, il nuovo stadio prende forma: coinvolti anche i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo padova 1-0 (123) pohjanpalo

Corriere di Romagna: “Shpendi pericoloso, Pohjanpalo spietato: centravanti a confronto tra Palermo e Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Palermo-Pisa 3-2 (45) arbitro collu

Palermo-Cesena, arbitra Collu. Le designazioni della 35^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Palermo ancora in corsa per il secondo posto»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026