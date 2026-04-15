Corriere di Romagna: “Shpendi pericoloso, Pohjanpalo spietato: centravanti a confronto tra Palermo e Cesena”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
palermo padova 1-0 (123) pohjanpalo

Sabato al Barbera va in scena uno degli scontri più attesi della 35^ giornata di Serie B: Palermo-Cesena, un match che vedrà contrapposti due dei centravanti più prolifici e pericolosi dell’intero campionato. Come evidenziato da Il Corriere di Romagna, il bianconero Cristian Shpendi ha già siglato 10 gol in stagione e resta una minaccia costante per le difese avversarie.

Dall’altra parte, il finlandese Joel Pohjanpalo rappresenta un vero incubo per le retroguardie: dal suo arrivo a gennaio 2025, il centravanti del Palermo ha collezionato 49 presenze e 30 gol, diventando un punto di riferimento assoluto per i rosanero. Secondo Il Corriere di Romagna, Pohjanpalo guida anche in termini di efficacia reale, con un +6 nel saldo tra gol attesi e gol segnati, e ha trasformato oltre il 23% dei suoi tiri in rete, contro il 10% di Shpendi.


I due attaccanti, già protagonisti nei precedenti incontri al Manuzzi, non sono mai riusciti a segnare l’uno contro l’altro. Pohjanpalo, tuttavia, ha sfiorato il gol nella passata stagione, quando un rigore parato da Klinsmann impedì il pareggio del Palermo. La sfida di sabato sarà dunque anche un duello personale tra due bomber che rappresentano il cuore pulsante delle rispettive squadre.

Il match, come noto, sarà diretto dall’arbitro Collu, coadiuvato dagli assistenti Luciani e Bitonti, con Iacobellis quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Baroni, mentre Rutella sarà l’AVAR, designazioni che assicurano una supervisione attenta per un incontro così delicato.

Con Shpendi e Pohjanpalo pronti a dare spettacolo, il Barbera si prepara a vivere un pomeriggio di grande calcio e numeri da record.

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