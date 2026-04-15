Venezia, il nuovo stadio prende forma: coinvolti anche i tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Curva Venezia

Curva Venezia fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Il Venezia continua a correre verso la Serie A, ormai sempre più vicina, ma nel frattempo accelera anche fuori dal campo. La società arancioneroverde è al lavoro sul progetto del nuovo stadio, moderno e all’avanguardia, lanciando un’iniziativa che coinvolge direttamente i tifosi.

Il comunicato
Il club ha annunciato l’avvio di un percorso partecipativo per la realizzazione della nuova casa, che sorgerà nell’area del Bosco dello Sport. Dopo l’assegnazione del bando per la gestione dell’impianto, il Venezia punta ora a raccogliere idee e suggerimenti dalla propria base attraverso un sondaggio.


L’obiettivo è chiaro: progettare uno stadio all’altezza delle aspettative, capace di offrire un’esperienza coinvolgente e diventare un simbolo di orgoglio per tifosi e territorio.

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