Monza, Bianco: «A Genova gara fondamentale. Playoff? Pensiamo solo alla Samp»

Il Monza si prepara a una trasferta delicata contro la Sampdoria e Paolo Bianco tiene alta la concentrazione. Dalla sala stampa del Monzello, il tecnico biancorosso ha tracciato la linea in vista del match, sottolineando l’importanza della gara senza guardare troppo oltre.

«Venerdì è fondamentale, per fare bene le quattro partite bisogna fare bene la prima, poi penseremo alle altre», ha spiegato Bianco, ribadendo come l’attenzione sia rivolta esclusivamente alla sfida di Genova. «Il nostro obiettivo è focalizzato solo sulla Sampdoria».





Il tecnico ha poi analizzato la prestazione contro il Bari, difendendo la squadra dalle critiche: «Il Bari ha avuto una sola occasione in ripartenza, mentre noi siamo stati pericolosi. Mi dispiace che si veda sempre il bicchiere mezzo vuoto e con negatività».

Spazio anche ai singoli, a partire da Caso: «È un giocatore importante. Non so come sarebbe andata se avesse iniziato lui, ma Dany ha fatto un grande lavoro senza palla e ha dato equilibrio. Questo non vuol dire che Caso non lo dia, ma ha caratteristiche diverse».

Sulla Sampdoria, Bianco mantiene un approccio chiaro: «Tutte le partite dobbiamo affrontarle con lo stesso atteggiamento. A noi interessa relativamente quello che fanno gli altri: dobbiamo guardare a noi e non sbagliare più per arrivare al nostro obiettivo. In campo scendiamo noi, dobbiamo fare di tutto per rendere felici i tifosi».

Parole anche per Colpani, da cui il tecnico si aspetta ancora di più: «Ha fatto bene col Bari, ma c’è sempre margine per migliorare e crescere».

Fondamentale anche l’aspetto mentale, spiegato con un paragone curioso: «Come Sinner a Monte-Carlo, dobbiamo adattarci a ogni campo, indipendentemente dai tifosi, dall’arbitraggio o dalle condizioni climatiche. La mentalità deve essere sempre la stessa».

Sul capitano Pessina: «Tornare da un infortunio non è mai semplice, ma ora è tornato il giocatore che conosciamo. Il suo rendimento dimostra quanto sia determinante».

Infine, uno sguardo agli eventuali playoff, ma senza distrazioni: «Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime. Se dovessimo fare i playoff, ci penseremo più avanti».

Un messaggio chiaro: il Monza pensa solo alla Sampdoria, con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso.