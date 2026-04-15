Catanzaro-Modena 2-2, Mendes gela il Ceravolo. Gli Highlights

Un finale che sa di beffa, ancora una volta. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro si fa rimontare nei minuti di recupero anche contro il Modena, incassando il terzo pareggio consecutivo sul filo di lana dopo quelli contro Monza e Avellino.

In una sfida chiave in ottica playoff, il 2-2 del “Ceravolo” lascia l’amaro in bocca ai giallorossi, raggiunti proprio all’ultimo respiro da Mendes, abile a sfruttare una delle poche occasioni nitide di un secondo tempo condizionato anche dalla scarsa visibilità.





Secondo quanto riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Aquilani rilancia Pittarello con Iemmello leggermente arretrato, mentre Sottil punta su Pezzolato dal primo minuto e Zampano sulla corsia destra. L’avvio è subito vivace: al 2’ Adorni sfiora il vantaggio, ma è il Catanzaro a colpire al 5’ con Pittarello, che di testa insacca sugli sviluppi di un corner battuto da Pontisso, con la sponda decisiva di Iemmello.

La risposta del Modena non si fa attendere. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Carlo Talarico, gli ospiti alzano il ritmo e trovano il pari al 28’: ancora Adorni protagonista, questa volta con un colpo di testa vincente su assist di Cotali.

La gara resta equilibrata e ricca di occasioni. Il Catanzaro sfiora il nuovo vantaggio con Dellavalle e Nieling, ma è Rispoli a riportare avanti i padroni di casa: azione personale, slalom in area e sinistro preciso che vale il 2-1.

Nella ripresa il Modena prova a cambiare marcia con le sostituzioni, inserendo Zanimacchia, Pyyhtia e soprattutto Mendes per dare maggiore peso offensivo. Il Catanzaro, invece, si affida alle ripartenze, ma perde Iemmello per infortunio, fattore che limita le soluzioni offensive.

Come evidenzia il Corriere dello Sport nel servizio di Carlo Talarico, la partita nella seconda frazione è fortemente condizionata dalla nebbia, che rende difficile la costruzione del gioco e abbassa il numero di occasioni. L’unico vero brivido arriva al 14’, quando Di Francesco colpisce la traversa.

Quando la gara sembra ormai indirizzata verso la vittoria giallorossa, arriva però l’ennesima doccia fredda. Al 95’, Mendes si fa trovare pronto in area e con un destro preciso batte Pigliacelli, firmando il definitivo 2-2.

Un pareggio che pesa per il Catanzaro, ancora una volta punito nei minuti finali, e che tiene il Modena pienamente in corsa nella battaglia playoff. Come sottolinea ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, è un finale che conferma quanto ogni dettaglio possa risultare decisivo in questa fase della stagione.

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