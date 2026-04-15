Corriere dello Sport: “Serie B, priorità e riforme: la Lega prepara il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
bedin

Una giornata chiave per il futuro della Serie B. Come racconta Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, l’assemblea della Lega cadetta riunitasi a Milano ha affrontato temi centrali per il sistema calcio, tra elezioni federali, sostenibilità economica e programmazione della prossima stagione.

In vista dell’elezione del nuovo presidente Figc del 22 giugno, la Lega Serie B ha tracciato una linea chiara. Secondo quanto riportato da Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, i club hanno condiviso la necessità di definire un documento programmatico con le priorità della categoria, da presentare ai candidati alla guida federale. Un percorso che punta a rafforzare il ruolo della Serie B all’interno della filiera calcistica.


Nel dettaglio, come sottolinea il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Antonio Galluccio, le priorità individuate spaziano dalla valorizzazione dei giovani alle misure per la sostenibilità economico-finanziaria, fino a una più ampia proposta di riforma del sistema e agli interventi da richiedere al mondo politico. Il documento sarà completato nei prossimi giorni e poi condiviso con le altre componenti del calcio italiano.

Soddisfatto il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, che ha evidenziato il clima costruttivo dell’incontro: «Abbiamo affrontato in modo coeso il tema federale. I candidati emersi finora sono di altissimo livello per credibilità ed esperienza. Siamo pronti a dare il nostro contributo con idee e soluzioni».

Tra i punti centrali anche il contenimento dei costi. Come evidenzia ancora Antonio Galluccio sul Corriere dello Sport, le nuove norme si articoleranno su due livelli, federale ed endoassociativo, con l’obiettivo di introdurre progressivamente meccanismi di controllo sul costo del lavoro delle società e un nuovo modello di redistribuzione delle risorse in chiave solidaristica.

Non solo politica e riforme: l’assemblea ha definito anche le date ufficiali della post season e del prossimo campionato. I playoff inizieranno con il turno preliminare il 12 maggio (gara secca), mentre le semifinali si giocheranno tra il 16 e il 20 maggio. La finale è in programma con andata il 24 maggio e ritorno il 29 maggio. I playout, invece, si disputeranno il 15 e il 22 maggio.

Infine, lo sguardo si allarga alla prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport nel pezzo di Antonio Galluccio, il campionato di Serie B 2026-2027 prenderà il via il 22 agosto (con possibili anticipi il 21), mentre l’ultima giornata è prevista tra il 14 e il 16 maggio 2027.

Un’agenda fitta e strategica, che conferma come la Serie B voglia ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nel processo di rinnovamento del calcio italiano.

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